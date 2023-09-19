برامج تدريب في الحوكمة المؤسسية لقياديي وإشرافيي الوزارات لتحديث أداء الجهاز الإداري

وأوضحت مصادر لـ «الأنباء»، أن كتاب الديوان أكد أهمية الحوكمة المؤسسية التي تشكل المحاور المهمة لتطوير وتحديث أداء الجهاز الإداري الحكومي في الدولة وتنفيذ سياسات خطة التنمية ودعم مبادئ النزاهة والمحاسبة وسيادة القانون لتحقيق رؤية الكويت 2035.

وثمن الديوان خطوات وزارة العدل، المتمثلة في تشكيل فريق عمل يختص بتنفيذ خطوات الحوكمة المؤسسية من خلال تنفيذ إطار متكامل وفعال يضمن النزاهة والشفافية والمساءلة والامتثال للقوانين والتشريعات ويعزز الثقة مع المتعاملين والمعنيين، مثمنا أيضا خطوات وزارة الأشغال التي قامت بتعميم الدليل الوطني على القياديين.

وفي السياق ذاته، بدأ «الديوان» تنفيذ خطة متكاملة لتطوير مهارات الموظفين في 26 وزارة وجهة ومؤسسة حكومية على استخدام «النظم المتكاملة» تنفذ خلال 5 أشهر.









أعلن ديوان الخدمة المدنية ، أنه تم وضع خطة متكاملة تتضمن مجموعة من الورش التدريبية لتنمية وتطوير ورفع كفاءة مهارات الموظفين الذين يستخدمون النظم المتكاملة في 26 وزارة وجهة ومؤسسة حكومية خلال 5 أشهر .

وأوضح الديوان، أنه تم بدء تنفيذ الخطة اعتبارا من أمس ، حيث عقد قطاع نظم المعلومات أولى الورش التدريبية والتي ستمتد حتى يناير 2024 وقد حضرتها مجموعة من مستخدمي النظم

المتكاملة.