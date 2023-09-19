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المجلس الأعلى للقضاء يعتمد ترشيح د عادل بورسلي رئيسا للمجلس ومحكمة التمييز

9/19/2023 7:20:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتمد المجلس الأعلى للقضاء في جلسة عقدها امس ترشيح المستشار د.عادل بورسلي رئيسا له ورئيسا لمحكمة التمييز. ويرجح أن يرفع المجلس ترشيحه إلى وزير العدل لعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار مرسوم خاص به قريبا.

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