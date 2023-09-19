نائب وزير الخارجية الكويت ترفض المغالطات التاريخية الواردة في حكم المحكمة الاتحادية

تعزيز الشراكة الخليجية - الكاريبية في مختلف المجالات والتنسيق حول التحديات المشتركة



شارك نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل بيان صحافي لوزارة الخارجية عن الشيخ جراح جابر الأحمد تأكيده موقف الكويت الرافض للمغالطات التاريخية الواردة في الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع بحث المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وروابط التعاون الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي بالمملكة المتحدة.

كما شارك نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد في أعمال الاجتماع الوزاري الأول بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الكاريبي (ACS) الذي عقد في نيويورك.

ونقل بيان صحافي لوزارة الخارجية عن الشيخ جراح جابر الأحمد تأكيده في كلمة الكويت خلال الاجتماع أهمية الشراكة الخليجية - الكاريبية وضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات والتنسيق حول القضايا والتحديات المشتركة. وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة التفاهم لإجراء مشاورات حول المسائل ذات الاهتمام المشترك ما بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ورابطة الدول الكاريبية، إضافة إلى اعتماد خطة العمل المشتركة بين الجانبين.