نائب وزير الخارجية الكويت ترفض المغالطات التاريخية الواردة في حكم المحكمة الاتحادية

نائب وزير الخارجية الكويت ترفض المغالطات التاريخية الواردة في حكم المحكمة الاتحادية
التاريخ
9/19/2023 7:20:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
تعزيز الشراكة الخليجية - الكاريبية في مختلف المجالات والتنسيق حول التحديات المشتركة
شارك نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ونقل بيان صحافي لوزارة الخارجية عن الشيخ جراح جابر الأحمد تأكيده موقف الكويت الرافض للمغالطات التاريخية الواردة في الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع بحث المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وروابط التعاون الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دول مجلس التعاون الخليجي بالمملكة المتحدة.
كما شارك نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد في أعمال الاجتماع الوزاري الأول بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الكاريبي (ACS) الذي عقد في نيويورك.
ونقل بيان صحافي لوزارة الخارجية عن الشيخ جراح جابر الأحمد تأكيده في كلمة الكويت خلال الاجتماع أهمية الشراكة الخليجية - الكاريبية وضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات والتنسيق حول القضايا والتحديات المشتركة. وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة التفاهم لإجراء مشاورات حول المسائل ذات الاهتمام المشترك ما بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ورابطة الدول الكاريبية، إضافة إلى اعتماد خطة العمل المشتركة بين الجانبين.
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