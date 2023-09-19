المجلس الأعلى للقضاء يعتمد ترشيح د عادل بورسلي رئيسا للمجلس ومحكمة التمييز

المجلس الأعلى للقضاء يعتمد ترشيح د عادل بورسلي رئيسا للمجلس ومحكمة التمييز
التاريخ
9/19/2023 7:20:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتمد المجلس الأعلى للقضاء في جلسة عقدها امس ترشيح المستشار د.عادل بورسلي رئيسا له ورئيسا لمحكمة التمييز. ويرجح أن يرفع المجلس ترشيحه إلى وزير العدل لعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار مرسوم خاص به قريبا.
MENAFN19092023000130011022ID1107101891
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.