ولي العهد إلى الصين اليوم

الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة في مجالات التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين



بحفظ الله ورعايته، يغادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الأربعاء متوجها الى الصين تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ للقائه ولحضور حفل افتتاح الدورة

الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغشو.

وتستهدف الزيارة الرسمية لسموه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة في مجالات التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين. هذا، وتتسم العلاقات الكويتية - الصينية بطبيعة خاصة، إذ تعد الكويت أول بلد خليجي يقيم علاقات ديبلوماسية كاملة مع الصين منذ عام 1971 وهي علاقات آخذة في التطور وتتصف ببعد إستراتيجي يخدم رؤية الكويت التنموية من جهة وتطلعات الصين الاستشرافية من جهة أخرى.

وكانت الكويت اول دولة عربية تبادر بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين بشأن البناء المشترك لمبادرة «الحزام والطريق» وحرصت على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات وتوثيق أواصر المصالح المشتركة، لاسيما مع طرح رؤيتها التنموية الإستراتيجية (كويت جديدة 2035) التي تسعى الى تطوير اقتصاد متنوع ومستدام، وهو ما يتوافق بشكل كبير مع إستراتيجية مبادرة الحزام والطريق.



ولي العهد يتوجه اليوم إلى الصين للقاء الرئيس جين بينغ وحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية