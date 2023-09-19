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التأمينات دراسة لتحقيق العدالة بين المتقاعدين

9/19/2023 7:20:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ماضي الهاجري
أحال وزير المالية فهد الجارالله إلى مجلس الأمة إجابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن سؤال النائبة د.جنان بوشهري حول زيادة معاشات المتقاعدين. وجاء في إجابة «التأمينات» التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، بأن المؤسسة لم تنتهِ من دراسة زيادة المتقاعدين، وذلك لأن الدراسة تحتاج إلى التعاقد مع شركة للقيام بها، ومن المعلوم أن تعاقد الجهات الحكومية والمؤسسات يخضع لإجراءات مقررة بقانون المناقصات العامة وتعميم الشراء الصادر عن وزارة المالية مما يحتاج وقتا، فضلا عن عدم إدراج اعتماد مالي في الميزانية. وأشارت مؤسسة التأمينات إلى أنها حضرت أول اجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة لمناقشة المقترحات الخاصة بالحدود الدنيا للمعاش التقاعدي، كما تم الاجتماع مع اللجنة مرة أخرى. وأوضحت المؤسسة أنها تقوم على دراسة الموضوع بما يحقق العدالة بين كل الفئات، باعتبار أن تقرير الحد الأدنى الحالي الذي تم إقراره وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2003 تم التوصل إليه بعد دراسة كل الأوضاع المقارنة المرتبطة بالحدود الدنيا لتكاليف المعيشة، بما في ذلك الدراسات التي أجرتها وزارة التخطيط عن ميزانية الأسر الكويتية والحدود الدنيا لأنصبة المستحقين بنظام التأمينات الاجتماعية ذاته.
وأشارت إلى أنها قامت بالبدء في الإجراءات اللازمة بهذا الشأن مع الجهات المختصة، ومنها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بحضور الإدارة المركزية للإحصاء، وذلك لإجراء دراسة بشأن الحدود الدنيا وموافاة المؤسسة بدراسة حديثة تمت بهذا الخصوص.

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