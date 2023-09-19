الاختناق الكاذب.. الأطفال والرضع الأكثر عرضة للإصابة بالمرض

وبحسب ما نشره موقع هيلثي، تعتبر العوامل التي تسهم في حدوث الخناق الكاذب عند الأطفال والرضع عادة مرتبطة بالنمو والتطور الطبيعي للجهاز التنفسي. يتسبب انضغاط المجاري التنفسية الضيقة وحجمها الصغير فيما يسمى بالتضيق الشبكي للمجاري التنفسية العلوية، وهو ما يسهم في حدوث الأعراض المرتبطة بالخناق الكاذب.

تعتبر الفيروسات التنفسية العلوية، مثل فيروس البرد العادي وفيروس الزكام، هي العوامل الشائعة التي تسبب الخناق الكاذب. يمكن أن يتسبب التهاب الجهاز التنفسي العلوي في انتفاخ الأنسجة المحيطة بالمجاري التنفسية العلوية وتضيقها، مما يؤدي إلى الأعراض المميزة للخناق الكاذب.

يتم عادة تشخيص الخناق الكاذب استنادًا إلى الأعراض المرتبطة به، مثل الصعوبة في التنفس والطنين الإستنشاقي والتوتر الشديد. وغالبًا ما يتم تحسين الأعراض بشكل تدريجي خلال فترة زمنية قصيرة من تطور المرض.

مع ذلك، في حالة حدوث أعراض خناق كاذب شديدة أو استمرارها لفترة طويلة، يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة واستبعاد أي أسباب أخرى محتملة وتوجيه العلاج اللازم.