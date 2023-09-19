أهالي بيت صفافا بلا هواء نقي.. مصانع إسرائيلية تتوسط منازل البلدة

وبحسب تقرير اعده موقع القسطل الاخباري الذي يعنى بشؤون القدس فقد اعترض أهالي بلدة بيت صفافا على بنائه، وقال مختار البلدة، محمد عليان إن

"إقامة أي مصنع أو مصلحة للاحتلال، يعد

عملًا إجراميًا

بحق البلدة، إذ تأتي ضمن منهجية الضغط على الأهالي، وتقطيع هذه البلدة

المميزة على مدى التاريخ".

ووصف عليان، بلدة بيت صفافا أنها "عبارة عن جزيرة محاطة بالمستوطنات" موضحًا أن "البلدة كانت تبلغ مساحتها سابقًا 4500 دونمًا، حتى تقلصت إلى أقل من 1500 دونمًا، من كثرة التوسعات الاستيطانية فيها".

واستدرك أن "القرية تعاني من التهجير القسري، والنقص الحاد في الأراضي المخصصة للمقدسيين لكثرة شق الطرق الالتفافية الاستيطانية فيها، والمشاريع الإسرائيلية".

واستطرد بالقول إن "هدف الاحتلال من مشروع مصنع الإسمنت

الجديد، هو إمداد مستوطنتين جديدتين قيد الإنشاء بمواد البناء، وهما مستوطنتي ((تل اللوز)) و((تل الطيار)) في منطقة الظهرة ببلدة

بيت صفافا".

وأوضح أن "المصنع يتم إنشاؤه من شركة ذات قرارات قوية، تجبر بلدية الاحتلال على الموافقة، رغم عدم منحها ترخيص بناء، وتتحكم شركة ((شفير)) في زمام الأمور، وهي مؤسسة تابعة لحكومة اليمين المتطرفة".

وأشار إلى

أن "البلدة تعاني من عدة أمور، أولها المشاريع الاستيطانية التي تحيط بها من كل الاتجاهات، بالإضافة إلى الشوارع المقسمة والمخصصة للمستوطنين، وآخرها إنشاء مصنع اسمنتي إسرائيلي؛ سيولد تضييقات على المقدسيين، وسيتسبب بتلويث الهواء والبلدة".

وذكر أن "بلدة بيت صفافا أصبحت مختنقة، ولم يعد هناك مساحات كافية لعيش المقدسيين فيها، ولم يترك لهم الاحتلال والاستيطان مجالًا للتنفس".

جدير بالذكر أن بلدة بيت صفافا تبعد 7 كيلومترات جنوبي المسجد الأقصى، وقلصت سلطات الاحتلال من مساحتها أكثر من 300 دونمًا، لصالح بناء المستوطنات المحيطة بها بكل الاتجاهات؛

إذ تحاصرها 7 مستوطنات من جميع الاتجاهات.