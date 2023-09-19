التقى مفوض السياسة الاوروبية : اشتية يحذر من تداعيات جرائم الاحتلال في جنين وغزة

وقال اشتية في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم الثلاثاء، إن "قوات الاحتلال تواصل سفك دماء أبنائنا، في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، طالما تولد لها الشعور بأنها بمأمن من العقاب؛ وهو الشعور الذي يشجّعها على ارتكاب المزيد من الجرائم؛ دون إقامة وزن لأي انتقادات دولية".

وتقدم رئيس الوزراء من ذوي الشهداء الذين ارتقوا في جنين وقطاع غزة، بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وكان دكتور اشتية بحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الجهود العربية-الأوروبية لإحياء العملية السياسية، وذلك اليوم الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ورحّب رئيس الوزراء بمخرجات الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية بتنسيق عربي أوروبي في مبادرة "جهود يوم السلام"، مؤكدا على ضرورة العمل الجماعي على إحياء العملية السياسية في ظل انسداد الأفق السياسي، والعمل على حماية حل الدولتين، في ظل التدمير الممنهج التي تمارسه الحكومة الإسرائيلية لإمكانية إقامة دولة فلسطينية.

ووضع اشتية بوريل في صورة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وتقويض السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك يقود إلى وضع متفجر على الأرض.

وتابع اشتية: "إن وقف الانتهاكات الإسرائيلية والحفاظ على حل الدولتين هو مسؤولية دولية ويتوجب على العالم اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا السياق”.

كما بحث الطرفان إنجاح مؤتمر المانحين وضرورة التأكيد على مواصلة المجتمع الدولي دعم فلسطين سياسيا وماليا