تقرير يرصد زيادة ملحوظة في رواتب الموظفين في السعودية

وأشار المرصد إلى أن ارتفاع معدل أجور السعوديين سببه ما تشهده المملكة من نمو وإصلاحات اقتصادية منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى نجاح حزم الدعم التي قدمتها الدولة خلال جائحة كورونا، والدعم وتحفيز التنافسية الذي يشهده القطاع الخاص، وارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي.

وبين المرصد في تقريره أن أعداد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال ارتفع خلال ذات الفترة بنسبة 139%، من 84.7 ألف مواطن في 2018، إلى 202.7 ألف مواطن خلال العام الحالي 2023، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.

وأبان التقرير زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال ذات الفترة، بنسبة 172%، من 16 ألف مواطن في 2018، إلى 44 ألف مواطن في العام الحالي 2023، كاشفا أن أسباب هذه الزيادة هي زيادة المهارات القيادية لدى المواطنين، وارتفاع الطلب على الكفاءات في المشاريع الكبرى والشركات، وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.