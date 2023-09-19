في مشهد طريف.. قرد يثير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية- فيديو
التاريخ
9/19/2023 7:13:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقرد يحاول ارتداء نقاب على وجهه بعدما قام بسرقته في إحدى المناطق السعودية.
وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر القرد وهو يحاول لبس النقاب أكثر من مرة، ولكنه لم يتمكن من ذلك، فقام بتركه على الحاجز الخرساني الذي يقف عليه.
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