لمرضى خشونة الركبة- 5 خطوات تساعدك على صعود السلم بسهولة

خطوات تساعد مرضى خشونة الركبة على صعود السلم

1- الصعود أولا بالساق الأقل ألمًا

عند صعود السلالم، يمكن استخدام الساق الأقوى أو تلك التي تسبب ألمًا أقل في الركبة، أما في حالة نزول السلم لأسفل، فيمكن البدء بالساق الأكثر ألمًا، لتحميل الوزن على الساق الأخرى.

2- استخدام الدرابزين

يمكن الإمساك بالدرابزين عند صعود السلم لتخفيف بعض الوزن من الساق، وكذلك التخفيف قليلاً من الضغط على الركبتين.

3-وضع القدم بالكامل على السلم

من المهم أن يضع الشخص قدميه بالكامل على كل درجة أثناء صعود السلم، حتى يتمكن من دفع الدرجة باستخدام الكعب بدلاً من مشط القدم، وبالتالي يصبح الألم أقل بكثير.

4- الحركة طوال اليوم

عندما يكون الشخص جالسًا في مكانه أغلب الأحيان، يكون من الصعب التعامل مع المهام اليومية البسيطة، مثل صعود السلالم، ويزداد حينها الشعور بألم الركبة والمفاصل، ولهذا السبب من المهم الحركة بانتظام طوال اليوم.

5- عدم نسيان علاجات خشونة الركبة