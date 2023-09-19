ولي العهد: جهود عظيمة يقودها جلالة الملك لتعزيز مكانة الأردن على الخارطة العالمية

ولي العهد: جهود عظيمة يقودها جلالة الملك لتعزيز مكانة الأردن على الخارطة العالمية
التاريخ
9/19/2023 7:13:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- ثمن سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني عبر صفحته الرسمية في "انستغرام" جهود جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الأمير حسين بن عبدالله الثاني "جهود عظيمة يقودها جلالة سيدنا؛ جوهرها تعزيز مكانة الأردن على الخارطة العالمية والتأكيد على مواقفه ومساعيه من أجل تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم، خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة"
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