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ولي العهد: جهود عظيمة يقودها جلالة الملك لتعزيز مكانة الأردن على الخارطة العالمية

9/19/2023 7:13:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) ‎الوكيل الاخباري- ثمن سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني عبر صفحته الرسمية في "انستغرام" جهود جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الأمير حسين بن عبدالله الثاني "جهود عظيمة يقودها جلالة سيدنا؛ جوهرها تعزيز مكانة الأردن على الخارطة العالمية والتأكيد على مواقفه ومساعيه من أجل تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم، خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة"


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