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أردوغان: عازمون على تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية مع مصر

9/19/2023 7:13:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، عزم بلاده على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع مصر.

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، قال رجب طيب أردوغان: "عازمون على تعزيز علاقاتنا الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية".
كما شدد أردوغان على أنه "يتعين على دول العالم تقديم الدعم للدول الإفريقية حتى تتمكن من مواجهة أزماتها"، مضيفا:" ندعو الجميع إلى التضامن لإيجاد حلول للأزمات العالمية".
وبخصوص شرق المتوسط، أوضح الرئيس التركي قائلا: "لا نطمع في حقوق أحد ولا نسمح لأي كان بتجاهل حقوقنا".
كما أكد أردوغان أنه لا يمكن للسلام الدائم أن يتحقق في الشرق الأوسط إلا من خلال التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن بلاده تدعم حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته في حدود عام 1967.

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