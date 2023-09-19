التنمية : تقديم مساعدات نقدية وعينية لـ 9933 أسرة خلال الشهر الماضي



وبحسب التقرير، قدمت الوزارة المساعدات النقدية والعينية لـ 9933 أسرة، فيما أجرت أقسام المديريات التابعة لها في المحافظات والألوية 808 زيارات، واستقبلت 8145 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقير، و184 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 61 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.



ووفق التقرير، رخصت الوزارة 4 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لـ حضانتين؛ بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.



كما ألحقت الوزارة 5 مسنين بدور كبار السن، و35 طفلًا في دور رعاية الأطفال الإيوائية، فيما استقبلت 18 طلبًا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، و196 حدثًا بدور تربية وتأهيل الأحداث، وأجرت، 556 دراسة للأحداث من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية، و3 دراسات لإلحاق أشخاص ذوي إعاقة.



وبحسب التقرير، استقبلت الوزارة 121 طلبًا لشراء مساكن، و73 طلبًا لاستقبال صيانة مساكن أسر فقيرة.



وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 30 جمعية، وانضمت جمعيتان لعضوية الاتحاد، وجرى تشكيل 11 هيئة إدارية مؤقته لإدارتها، فيما أنهت 11 هيئة مؤقته أعمالها بالجمعيات، وتم إجراء 23 دراسة للأسر المنتجة، واستقبلت 26 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و 80 طلباً من جمعيات للحصول على دعم.



وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 1035 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 313 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 51 أسرة، فيما استفاد من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة 25 فردا.



وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 13681 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 88 بالمئة.



كما بلغ عدد تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ 79116 أسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ 16629 أسرة، فيما بلغت تحويلات الدعم النقدي الموحد 121392.



وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 300 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 648 متسولًا ومتسولة.