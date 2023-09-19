إطلاق برنامج التمكين السياسي لليافعين في جرش

إطلاق برنامج التمكين السياسي لليافعين في جرش
التاريخ
9/19/2023 7:13:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أطلق ملتقى شباب جرش ومبادرة "يلا نشارك يلا نتحزب"، اليوم الثلاثاء، في مدرسة الخنساء الثانوية للبنات برنامج التمكين السياسي لليافعين، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة.
وقال مدير تربية جرش، الدكتور باسم عضيبات، إن وزارة التربية والتعليم تدعم تنفيذ برامج وورشات داخل المدارس في مجال تمكين الشباب، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، خصوصا الهيئة المستقلة للانتخابات.
وقدم ممثل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية محمد السلامات، شرحا مفصلا عن قانون الانتخابات لسنة 2023، كما أوضح آلية الانتخاب داخل القائمة الحزبية والدائرة المحلية.
وأشار السلامات، في حديثه، إلى مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتعديلات الدستورية والتشريعية والقوانين التي شرعت من أجل المرأة والشباب.
وأشار رئيس مجلس التطوير التربوي، عادل نظامي، إلى أن هناك تعاونا من مجالس التطوير التربوي بدعم برنامج تمكين الشباب داخل مدارس محافظة جرش.
MENAFN19092023000208011052ID1107101834
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.