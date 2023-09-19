إطلاق برنامج التمكين السياسي لليافعين في جرش



وقال مدير تربية جرش، الدكتور باسم عضيبات، إن وزارة التربية والتعليم تدعم تنفيذ برامج وورشات داخل المدارس في مجال تمكين الشباب، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، خصوصا الهيئة المستقلة للانتخابات.



وقدم ممثل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية محمد السلامات، شرحا مفصلا عن قانون الانتخابات لسنة 2023، كما أوضح آلية الانتخاب داخل القائمة الحزبية والدائرة المحلية.



وأشار السلامات، في حديثه، إلى مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتعديلات الدستورية والتشريعية والقوانين التي شرعت من أجل المرأة والشباب.



وأشار رئيس مجلس التطوير التربوي، عادل نظامي، إلى أن هناك تعاونا من مجالس التطوير التربوي بدعم برنامج تمكين الشباب داخل مدارس محافظة جرش.