فوتشيتش: صربيا لا تعتزم فرض عقوبات على روسيا
التاريخ
9/19/2023 7:13:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أكد رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش في مقابلة مع الصحافيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تفرض أي عقوبات على روسيا.
وأعرب فوتشيتش، يوم الثلاثاء، عن أمله في "ألا تفرض بلغراد أي عقوبات على روسيا".
وقال للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تفرض أي عقوبات على روسيا.. وآمل، بالطبع، ألا نفرض هذه العقوبات".
وردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان يتفق مع تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن "روسيا تشكل عقبة أمام السلام في أوكرانيا"، أشار فوتشيتش إلى أن "هذه مسألة صعبة وصعبة للغاية بالنسبة لصربيا".
وكانت الصين قد اقترحت خطتها الخاصة لحل الصراع بين موسكو وكييف، والتي تتضمن 12 نقطة، بما في ذلك الدعوة لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع البلدان، وإيجاد حل للأزمة الإنسانية في أوكرانيا.
كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن خطة السلام الصينية يمكن اتخاذها كأساس لتسوية الأزمة في أوكرانيا عندما يكون الغرب وكييف جاهزين لذلك. مؤكدا أن موسكو لم ترفض قط التفاوض مع أوكرانيا.
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