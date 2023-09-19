قطة تايلندية وأخرى مصرية

ولأن‭ ‬أم‭ ‬الجعافر‭ ‬قد‭ ‬تعيد‭ ‬طرح‭ ‬الاقتراح‭ ‬مجددا‭ ‬متجاهلة‭ ‬مخاطر‭ ‬التسونامي،‭ ‬فإنني‭ ‬أقدم‭ ‬اليها‭ ‬اليوم‭ ‬معلومات‭ ‬مهمة‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬البلد‭: ‬في‭ ‬تايلند‭ ‬تعتبر‭ ‬القطة‭ ‬العوراء‭ ‬فألاً‭ ‬حسناً،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬من‭ ‬يملك‭ ‬قطة‭ ‬عوراء‭ ‬يكون‭ ‬كمن‭ ‬لديه‭ ‬بنت‭ ‬حسناء‭ ‬يتهافت‭ ‬عليها‭ ‬الخطاب‭ ‬ذوو‭ ‬الجيوب‭ ‬المتخمة،‭ ‬القادرون‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬مهور‭ ‬مهولة،‭ ‬فهناك‭ ‬يقومون‭ ‬بتزويج‭ ‬القطط،‭ ‬ومن‭ ‬لديه‭ ‬قطة‭ ‬عوراء‭ ‬ينال‭ ‬مهراً‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يناله‭ ‬عن‭ ‬بنته‭ ‬الشابة‭ ‬الحلوة‭ ‬المثقفة‭. ‬وقد‭ ‬كتبت‭ ‬في‭ ‬ذم‭ ‬القطط‭ ‬المقالات‭ ‬الطوال،‭ ‬لأنني،‭ ‬لسبب‭ ‬لا‭ ‬أعرفه،‭ ‬أكره‭ ‬القطط،‭ ‬بل‭ ‬وبالتحديد‭ ‬أخاف‭ ‬منها،‭ ‬وخاصة‭ ‬بالليل،‭ ‬والعلم‭ ‬يعزز‭ ‬مخاوفي‭ ‬تلك‭ ‬لأنه‭ ‬ينسب‭ ‬القطط‭ ‬الى‭ ‬الفهود‭ ‬والنمور،‭ ‬وحكايتي‭ ‬مع‭ ‬القطط‭ ‬هي‭ ‬نفس‭ ‬حكايتي‭ ‬مع‭ ‬الإبل،‭ ‬فكلما‭ ‬رأيت‭ ‬جملاً‭ ‬أو‭ ‬ناقة‭ ‬أصبت‭ ‬برعشة‭ ‬ورعدة‭. ‬ومازلت‭ ‬أتفادى‭ ‬سباقات‭ ‬الهجن‭ ‬المتلفزة،‭ ‬لأنني‭ ‬أتخيل‭ ‬أن‭ ‬الإبل‭ ‬تركض‭ ‬في‭ ‬اتجاهي‭.‬

جاء‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬الجمهورية‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬طالبة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬لطلب‭ ‬الطلاق‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬زنانيري‭ ‬للتسوية‭: ‬ليه‭ ‬يا‭ ‬دلعدي؟‭ ‬ده‭ ‬باين‭ ‬انه‭ ‬بيحبك‭ ‬وبيؤول‭ (‬يقول‭) ‬إنه‭ ‬متمسك‭ ‬بيكي‭ ‬أوي؟‭ ‬لا‭ ‬يا‭ ‬جناب‭ ‬القاضي‭.. ‬مقدرش‭ ‬أعيش‭ ‬وياه‭.. ‬ده‭ ‬ملوش‭ ‬ألب‭ (‬لا‭ ‬تقصد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬حصة‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الألب،‭ ‬بل‭ ‬تقول‭ ‬إنه‭ ‬بلا‭ ‬قلب،‭ ‬أي‭ ‬بلا‭ ‬عواطف‭).. ‬جِلدة‭ (‬بخيل‭) ‬ومجرد‭ ‬من‭ ‬العواطف‭! ‬معليش‭ ‬يا‭ ‬بنتي‭ ‬بس‭ ‬قولي‭ ‬لنا‭ ‬عمل‭ ‬إيه‭ ‬والمحكمة‭ ‬هتنصفك،‭.. ‬تصور‭ ‬يا‭ ‬حضرة‭ ‬القاضي‭ ‬إن‭ ‬الراجل‭ ‬ده‭ ‬رفض‭ ‬يعمل‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬محترم‭!!.. ‬واحدة‭ ‬واحدة‭ ‬يا‭ ‬بنتي‭.. ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬إيه؟‭ ‬مش‭ ‬انتم‭ ‬متجوزين‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬شهر؟‭.. ‬آآ‭ ‬متجوزين‭.. ‬بس‭ ‬لما‭ ‬لقيت‭ ‬عريس‭ ‬مناسب‭ ‬لقطتي‭ ‬قررت‭ ‬أعمل‭ ‬الفرح‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬وهو‭ ‬قال‭: ‬لا‭.. ‬قال‭ ‬إيه‭: ‬نشوف‭ ‬فندق‭ ‬أرخص‭ ‬شوية‭! ‬هنا‭ ‬صاح‭ ‬القاضي‭: ‬يا‭ ‬بنتي‭ ‬أنا‭ ‬مش‭ ‬فاهم‭ ‬حاجة‭.. ‬إيه‭ ‬هي‭ ‬قطتك‭ ‬وإزاي‭ ‬لقيتي‭ ‬لها‭ ‬عريس‭ ‬مناسب،‭ ‬وكمان‭ ‬عايزة‭ ‬تعملي‭ ‬فرحها‭ ‬في‭ ‬هوتيل؟‭ ‬مش‭ ‬القطط‭ ‬بتتجوز‭ ‬يوماتي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬خرابة‭ ‬وخلاص؟‭.. ‬كاد‭ ‬يغمى‭ ‬على‭ ‬الفتاة‭ ‬الجامعية‭: ‬إيه‭ ‬اللي‭ ‬بتقولو‭ ‬ده‭ ‬يا‭ ‬حضرة‭ ‬القاضي؟‭ ‬أنا‭ ‬قطتي‭ ‬تتجوز‭ ‬أي‭ ‬قط‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬وكمان‭ ‬في‭ ‬خرابة‭.. ‬دي‭ ‬قطة‭ ‬متربية‭ ‬وبنت‭ ‬ناس‭ ‬ومن‭ ‬عيلة‭ ‬محافظة‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭.. ‬ولازم‭ ‬يتعمل‭ ‬لها‭ ‬فرح‭ ‬ما‭ ‬حصلش،‭ ‬والبلد‭ ‬كلها‭ ‬تتكلم‭ ‬عليه‭.. ‬أودي‭ ‬وشي‭ ‬فين‭ ‬من‭ ‬صاحباتي‭ ‬وخصوصا‭ ‬أبله‭ ‬ظاظا،‭ ‬لما‭ ‬يعرفو‭ ‬ان‭ ‬قطتي‭ ‬اتجوزت‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬أي‭ ‬كلام؟‭ ‬هنا‭ ‬تدخل‭ ‬الزوج‭: ‬سيدي‭ ‬القاضي‭ ‬أنا‭ ‬مش‭ ‬رافض‭ ‬مبدأ‭ ‬عقد‭ ‬قران‭ ‬القطة‭ ‬في‭ ‬فندق‭.. ‬بس‭ ‬قلت‭ ‬بلاش‭ ‬حكاية‭ ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬ونخليها‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬تكلفته‭ ‬أقل‭. ‬نجمتين‭ ‬او‭ ‬تلاتة‭. ‬هنا‭ ‬بدأ‭ ‬القاضي‭ ‬يصحصح‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭.. ‬بمعنى‭ ‬أنه‭ ‬فهم‭ ‬أن‭ ‬الزوجين‭ ‬من‭ ‬فصيلة‭ ‬‮«‬الفاضي‭ ‬يسوي‭ ‬حاله‭ ‬قاضي‮»‬،‭ ‬ومتفقان‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تزويج‭ ‬القطة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬والخلاف‭ ‬فقط‭ ‬حول‭ ‬‮«‬مستوى‮»‬‭ ‬الفندق‭.. ‬وهكذا‭ ‬تخلى‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬كرجل‭ ‬قانون‭ ‬وتحول‭ ‬إلى‭ ‬مرشد‭ ‬اجتماعي‭ ‬وقال‭ ‬للزوجة‭: ‬يا‭ ‬بنت‭ ‬الناس‭.. ‬القطط‭ ‬ملهاش‭ ‬أمان‭ ‬وممكن‭ ‬تتجوز‭ ‬النهار‭ ‬ده‭ ‬من‭ ‬القط‭ ‬اللقطة‭ ‬اللي‭ ‬اخترتيه،‭ ‬وبكرة‭ ‬تلعب‭ ‬بديلها‭ ‬وتعاكس‭ ‬قطط‭ ‬تانية‭ ‬في‭ ‬الخرابات‭ ‬والزقاق‭ ‬اللي‭ ‬ورا‭ ‬بيتكو‭.. ‬احتجّت‭ ‬البنت‭: ‬مش‭ ‬معقول‭ ‬اللي‭ ‬بتقولو‭ ‬دي‭ ‬ياسي‭ ‬القاضي‭.. ‬قلت‭ ‬لك‭ ‬دي‭ ‬قطة‭ ‬بنت‭ ‬ناس‭ ‬وما‭ ‬بتعرفش‭ ‬الصياعة‭ ‬والتسكع‭ ‬في‭ ‬الخرابات‭.. ‬ثم‭ ‬إحنا‭ ‬معندناش‭ ‬خرابات‭.. ‬دي‭ ‬قطة‭ ‬محافظة‭ ‬ما‭ ‬تطلعش‭ ‬من‭ ‬أوضتها‭ ‬إلا‭ ‬عشان‭ ‬تنام‭ ‬في‭ ‬حضني‭ ‬أو‭ ‬تأخذ‭ ‬حمام‭.‬

نجح‭ ‬القاضي‭ ‬في‭ ‬الصلح‭ ‬بين‭ ‬الزوجين‭ ‬بالتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬وسط‭ ‬يقضي‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬الفرح‮»‬‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ذي‭ ‬أربع‭ ‬نجوم‭. ‬ولو‭ ‬كنت‭ ‬القاضي‭ ‬لقلت‭ ‬للزوج‭: ‬طلقها‭ ‬بالتلاتة‭ ‬يا‭ ‬ابني‭ ‬وشوف‭ ‬لك‭ ‬قطة‭ ‬مغمضة‭! ‬