{ ‭ ‬‮«‬المخدرات‭ ‬الرقمية‮»‬‭ ‬يتم‭ ‬الحديث‭ ‬عنها‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬أساليب‭ (‬البرمجة‭ ‬العقلية‭) ‬أو‭ ‬من‭ ‬آليات‭ ‬إحداث‭ ‬‮«‬خلل‭ ‬عقلي‮»‬‭ ‬متعمّد،‭ ‬ظهرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬بضراوة‭ ‬أكبر،‭ ‬ولم‭ ‬يهتم‭ ‬الإعلام‭ ‬بإلقاء‭ ‬ما‭ ‬تستحقه‭ ‬من‭ ‬ضوء‭ ‬عليها‭ ‬وعلى‭ ‬آثارها‭ ‬ومخاطرها‭! ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬خاصة‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬والمراهقين‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمون‭ ‬‮«‬برامج‭ ‬إلكترونية‮»‬‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬برنامج‭ (‬كومبوسر‭ ‬ IP 2 ‭) ‬والذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬بث‭ ‬موسيقى‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تركيبها‭ ‬أو‭ ‬موسقتها‭ ‬بوجود‭ (‬خلل‭ ‬متعمّد‭) ‬فيها‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الأذن‭ ‬اليمنى‭ ‬والأذن‭ ‬اليسرى‭! ‬وحيث‭ ‬كل‭ ‬أذن‭ ‬تسمع‭ ‬بطريقة‭ ‬مختلفة‭! ‬ويتم‭ ‬سماعها‭ ‬بالسماعة‭ ‬الأذنية‭ ‬أو ‭ (‬ HEADPHONE ‭)‬ ‭! ‬هذا‭ ‬الخلل‭ ‬المركب‭ ‬‮«‬إلكترونيا‮»‬‭ ‬من‭ ‬محترفين،‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ (‬مراكز‭ ‬المخ‭) ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬السمع،‭ ‬وتؤثر‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المراكز‭ ‬السمعية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالوعي،‭ ‬لتحدث‭ (‬خللا‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭) ‬والشعور‭ ‬بنشوة‭ ‬تحذيرية‭ ‬في‭ ‬الوعي،‭ ‬كون‭ ‬آثارها‭ ‬اللاحقة،‭ ‬أسوأ‭ ‬بكثير‭ ‬ممن‭ ‬يتعاطون‭ ‬المخدرات‭ ‬المعروفة‭! ‬فيدخل‭ ‬متلقي‭ ‬تلك‭ ‬الموسيقى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الهلاوس‭ ‬وحالة‭ ‬التخدير‭ ‬والغياب‭ ‬عن‭ ‬الوعي‭ ‬وكأنه‭ ‬قد‭ ‬تعاطى‭ ‬مخدراً‭ ‬فعلياً‭! ‬ولكن‭ ‬بنتائج‭ ‬أسوأ‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬معروف‭ ‬عن‭ ‬حتى‭ ‬آفة‭ ‬المخدرات‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭! ‬لأن‭ ‬الضرر‭ ‬يصيب‭ ‬خلايا‭ ‬الدماغ‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬ليدخل‭ ‬الضحايا‭ ‬بدورهم‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬الإدمان‮»‬‭ ‬على‭ ‬تلك‭ (‬المخدرات‭ ‬الرقمية‭)! ‬وكثير‭ ‬منهم‭ ‬يصابون‭ ‬بأمراض‭ ‬وعجز‭ ‬واكتئاب،‭ ‬يوصلهم‭ ‬إلى‭ ‬الانتحار‭ ‬أو‭ ‬القيام‭ ‬بسلوكيات‭ ‬عنيفة‭ ‬تجاه‭ ‬من‭ ‬حولهم‭!‬

{ ‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬فإن‭ ‬الاستخدام‭ ‬المريض‭ ‬للتطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يلتفت‭ ‬إليه‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬والأمهات،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬أولادهم‭ ‬يستمعون‭ ‬إلى‭ ‬موسيقى‭! ‬وهم‭ ‬لا‭ ‬يدركون‭ ‬ماهية‭ ‬تلك‭ ‬الموسيقى‭ ‬التي‭ ‬يستمعون‭ ‬إليها‭! ‬وهذا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ (‬توعية‭ ‬مجتمعية‭ ‬وأسرية‭) ‬لتحديد‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬والمراهقين،‭ ‬المعتادين‭ ‬على‭ ‬شرائها،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعرفوا‭ ‬هم‭ ‬أو‭ ‬أهاليهم‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬من‭ ‬أخطار‭ ‬وإفساد‭ ‬للعقول‭ ‬يتم‭ ‬برمجتها‭ ‬أو‭ ‬إحداث‭ ‬‮«‬خلل‭ ‬عقلي‮»‬‭ ‬فيها‭! ‬والأهم‭ ‬مصادرة‭ ‬ومنع‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬عبر‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭!‬

{ ‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬يحدث‭ ‬فيه‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الغرائب‭ ‬والأحداث‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة‭ ‬بسبب‭ ‬التطور‭ ‬العلمي‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬توجيهه‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬وبعض‭ (‬المافيات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والعلمية‭) ‬توجيهاً‭ ‬خطيراً‭ ‬وضاراً‭! ‬وكلنا‭ ‬نعيش‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬شهدت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تشهد‭ ‬الأوبئة‭ ‬المصنعة‭ ‬وحرب‭ ‬الفيروسات‭ ‬أو‭ ‬الحرب‭ ‬البيولوجية،‭ ‬وحرب‭ ‬المناخ‭ ‬والهارب‭ ‬والشعاع‭ ‬الأزرق،‭ ‬وإحداث‭ ‬الكوارث‭! ‬وظهور‭ ‬الفضائيين‭! ‬والهولوغرام‭ ‬واستخداماته،‭ ‬وكل‭ ‬الأساليب‭ ‬الغريبة‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬خلل‭ ‬عميق‭ ‬في‭ ‬بنية‭ ‬الإنسان‭ ‬السيكولوجية‭ ‬والعقلية‭ ‬والدينية‭ ‬والاجتماعية‭! ‬مثلما‭ ‬إحداث‭ ‬الخلل‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭ ‬وتوازناتها‭! ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬تأتي‭ ‬الأساليب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬و«المخدرات‭ ‬الرقمية‮»‬‭ ‬والرسائل‭ ‬الشيطانية‭ ‬المشفّرة‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬والأفلام‭ ‬والموسيقى‭! ‬لتلعب‭ ‬دوراً‭ ‬آخر‭ ‬وإن‭ ‬‮«‬بخفاء‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭! ‬لممارسة‭ ‬عمليات‭ ‬غسل‭ ‬الدماغ‭ (‬غير‭ ‬المرئية‭ ‬وغير‭ ‬المعروفة‭) ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإحداث‭ ‬الخلل‭ ‬العقلي‭ ‬والتفكيك‭ ‬النفسي،‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬على‭ ‬البشر‭ ‬وهم‭ ‬غير‭ ‬واعين‭ ‬بها‭!‬

{ ‭ ‬وحين‭ ‬كتبنا‭ ‬مرة‭ ‬أنها‭ ‬حرب‭ ‬طاغية‭ ‬بأساليب‭ ‬غير‭ ‬معتادة‭ ‬على‭ ‬الإنسان‭ ‬والأرض‭ ‬لتدميرها،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أية‭ ‬مبالغة،‭ ‬لأن‭ ‬حروب‭ ‬‮«‬الجيل‭ ‬السادس‮»‬‭ ‬تقوم‭ ‬بذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وقوع‭ ‬‮«‬التطور‭ ‬العلمي‭ ‬والتكنولوجي‮»‬‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬بعض‭ ‬أشرار‭ ‬العالم،‭ ‬الذين‭ ‬يتخفون‭ ‬خلف‭ ‬الشاشات‭ ‬وفي‭ ‬الفضاء‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬لهم‭ ‬أحد‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬أو‭ ‬اسم‭ ‬أو‭ ‬عنوان‭! ‬وما‭ ‬‮«‬المخدرات‭ ‬الرقمية‮»‬‭ ‬إلا‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أساليبهم‭ ‬‮«‬التدميرية‮»‬‭ ‬لعقول‭ ‬الشباب‭ ‬والمراهقين‭ ‬والأطفال‭! ‬يُضاف‭ ‬إليها‭ ‬مجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الألعاب‭ ‬الخطيرة،‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬مستخدميها‭ ‬كالمنومين‭ ‬مغناطيسيا،‭ ‬ليصلوا‭ ‬إلى‭ ‬قتل‭ ‬أنفسهم‭ ‬أو‭ ‬قتل‭ ‬غيرهم‭ ‬كتحدٍ‭ ‬مضروب‭ ‬لهم‭ ‬داخل‭ ‬برنامج‭ ‬اللعبة‭! ‬هكذا‭ ‬أصبح‭ ‬هذا‭ ‬الزمن‭ ‬الطاغي‭ ‬بشرور‭ ‬الأشرار‭ ‬يعبثون‭ ‬بعقول‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬باسم‭ ‬الألعاب‭ ‬والبرامج‭ ‬والأفلام‭ ‬والموسيقى،‭ ‬مثلما‭ ‬تلعب‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬بالطبيعة‭ ‬والمناخ‭ ‬والأوبئة‭ ‬وعبر‭ ‬التطورات‭ ‬العلمية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬‮«‬السرّية‮»‬‭!‬

ونعود‭ ‬لنقول‭ ‬كما‭ ‬نقول‭ ‬دائماً‭ ‬‮«‬حسبنا‭ ‬الله‭ ‬ونعم‭ ‬الوكيل‮»‬‭ ‬فالهدف‭ ‬هو‭ ‬التوعية‭ ‬وليس‭ ‬التخويف‭ ‬من‭ ‬مجريات‭ ‬الأحداث‭ ‬فهي‭ ‬غرائبية‭ ‬بطبيعتها‭! ‬وبما‭ ‬نراه‭ ‬كل‭ ‬يوم‭!‬