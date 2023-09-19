علم مملكة البحرين.. والسلام الملكي
التاريخ
9/19/2023 7:11:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حينما سُأل رائد الفضاء الإماراتي «سلطان النيادي» لحظة وصوله إلى أرض الإمارات، بعد رحلة فضائية تاريخية، عن سبب إهدائه لعلم الإمارات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أجاب قائلاً: «حرصت على أن أعطي هذا العلم لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة، لأنه العلم الذي صاحبني طوال المهمة، ولا يزال يحمل رائحة الفضاء».
الفخر والاعتزاز بعلم الدولة، يؤكد صدق الانتماء، وحب الوطن ومكانته في النفوس، وجعله أمرا مقدسا له كل الاحترام والتقدير، وهو رمز الهوية الوطنية، وشعار الدولة، والعلامة المميزة لكل شخص أو وفد أو مجموعة تشارك في الخارج، حيث يتم معرفة الوفود والأشخاص والأماكن من خلال علم الدولة.
تماما كما أن السلام الملكي لمملكة البحرين، له حكاية تاريخية جميلة، تستحق أن توثق ويعلمها الجيل الحالي، إذ كان نشيد البحرين الوطني اسمه بحريننا منذ عام 1971م، وكان يعزف بالموسيقى دون كلمات في عام 1942، ثم
جاء الأستاذ محمد صدقي عياش، وقام بكتابة كلمات النشيد، وفي عام 2002م، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومع صدور ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل، قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الديوان الملكي حفظه الله، بكتابة كلمات السلام الملكي لمملكة البحرين، مع الالتزام بنفس اللحن ومقداره، حيث تقول كلمات السلام الملكي للبحرين: ((بحريننا مليكنا رمز الوئام.. دستورها عالي المكانة والمقام.. ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم.. عاشت مملكة البحرين.. بلد الكرام مهد السلام.. دستورها عالي المكانة والمقام.. ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم.. عاشت مملكة البحرين)).
ومازلت أذكر أن مبادرة «بحريننا» الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، أطلقت منذ فترة مبادرة «يوم العلم»، للاحتفاء بعلم مملكة البحرين والسلام الملكي رسميا، في مختلف القطاعات والمحافظات، والتعريف بالبروتوكول الخاص بالعلم واستخداماته والسلام الملكي.
كما قامت «بحريننا» بتوزيع كتيب يحتوي على تاريخ ومعلومات عن علم مملكة البحرين، ومغزي اللون الأحمر واللون الأبيض، وما تعنيه المثلثات الخمسة في العلم التي تمثل أركان الإسلام، تأكيدا على الاعتزاز بالهوية الوطنية والإسلامية في البلاد. وسبق وأن نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومبادرة «بحريننا»، المسابقة الوطنية لطلبة المدارس لإنتاج فيلم حول «العلم الوطني»، وعدد من الفعاليات، بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني وترسيخ المواطنة لدى الناشئة والشباب.
بين فترة وأخرى ترصد بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل وجود أعلام ممزقة وألوان باهتة، فوق مباني الوزارات والمؤسسات والجامعات والمدارس وغيرها، وكذلك في الشوارع الرئيسة، ربما بسبب عدم المتابعة وظروف الطقس، وغيرها من أسباب.
وحيث إننا مقبلون على مناسبة وطنية في شهر ديسمبر القادم، وهي الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة البحرين، فأتمنى أن تقوم مبادرة «بحريننا» بتدشين حملة وطنية جديدة بشأن «علم مملكة البحرين»، في جميع المحافظات، والحث على وضع العلم بصورة مناسبة وشكل ملائم، بجانب توزيع السلام الملكي وكلماته الوطنية، لترسيخه في الأذهان والقلوب.
علم مملكة البحرين ونشيدها الملكي.. رمز وشعار للدولة والهوية الوطنية، ومن الأهمية بمكان إبرازه على الدوام.. بكل عناية واحترام.
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