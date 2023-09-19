علم مملكة البحرين.. والسلام الملكي

الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بعلم‭ ‬الدولة،‭ ‬يؤكد‭ ‬صدق‭ ‬الانتماء،‭ ‬وحب‭ ‬الوطن‭ ‬ومكانته‭ ‬في‭ ‬النفوس،‭ ‬وجعله‭ ‬أمرا‭ ‬مقدسا‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬الاحترام‭ ‬والتقدير،‭ ‬وهو‭ ‬رمز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وشعار‭ ‬الدولة،‭ ‬والعلامة‭ ‬المميزة‭ ‬لكل‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬وفد‭ ‬أو‭ ‬مجموعة‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬معرفة‭ ‬الوفود‭ ‬والأشخاص‭ ‬والأماكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬علم‭ ‬الدولة‭.‬

تماما‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬له‭ ‬حكاية‭ ‬تاريخية‭ ‬جميلة،‭ ‬تستحق‭ ‬أن‭ ‬توثق‭ ‬ويعلمها‭ ‬الجيل‭ ‬الحالي،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬نشيد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬اسمه‭ ‬بحريننا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1971م،‭ ‬وكان‭ ‬يعزف‭ ‬بالموسيقى‭ ‬دون‭ ‬كلمات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1942،‭ ‬ثم‭

‬جاء‭ ‬الأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬صدقي‭ ‬عياش،‭ ‬وقام‭ ‬بكتابة‭ ‬كلمات‭ ‬النشيد،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2002م،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ومع‭ ‬صدور‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬والدستور‭ ‬المعدل،‭ ‬قام‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بكتابة‭ ‬كلمات‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بنفس‭ ‬اللحن‭ ‬ومقداره،‭ ‬حيث‭ ‬تقول‭ ‬كلمات‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭ ‬للبحرين‭: ((‬بحريننا‭ ‬مليكنا‭ ‬رمز‭ ‬الوئام‭.. ‬دستورها‭ ‬عالي‭ ‬المكانة‭ ‬والمقام‭.. ‬ميثاقها‭ ‬نهج‭ ‬الشريعة‭ ‬والعروبة‭ ‬والقيم‭.. ‬عاشت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬بلد‭ ‬الكرام‭ ‬مهد‭ ‬السلام‭.. ‬دستورها‭ ‬عالي‭ ‬المكانة‭ ‬والمقام‭.. ‬ميثاقها‭ ‬نهج‭ ‬الشريعة‭ ‬والعروبة‭ ‬والقيم‭.. ‬عاشت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭)). ‬

ومازلت‭ ‬أذكر‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة،‭ ‬أطلقت‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬العلم‮»‬،‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بعلم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والسلام‭ ‬الملكي‭ ‬رسميا،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والمحافظات،‭ ‬والتعريف‭ ‬بالبروتوكول‭ ‬الخاص‭ ‬بالعلم‭ ‬واستخداماته‭ ‬والسلام‭ ‬الملكي‭.‬

كما‭ ‬قامت‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬بتوزيع‭ ‬كتيب‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬ومعلومات‭ ‬عن‭ ‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومغزي‭ ‬اللون‭ ‬الأحمر‭ ‬واللون‭ ‬الأبيض،‭ ‬وما‭ ‬تعنيه‭ ‬المثلثات‭ ‬الخمسة‭ ‬في‭ ‬العلم‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬أركان‭ ‬الإسلام،‭ ‬تأكيدا‭ ‬على‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والإسلامية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وسبق‭ ‬وأن‭ ‬نظم‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬ومبادرة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬المسابقة‭ ‬الوطنية‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬لإنتاج‭ ‬فيلم‭ ‬حول‭ ‬‮«‬العلم‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬الانتماء‭ ‬والولاء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬المواطنة‭ ‬لدى‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب‭. ‬

بين‭ ‬فترة‭ ‬وأخرى‭ ‬ترصد‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬ومواقع‭ ‬التواصل‭ ‬وجود‭ ‬أعلام‭ ‬ممزقة‭ ‬وألوان‭ ‬باهتة،‭ ‬فوق‭ ‬مباني‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والجامعات‭ ‬والمدارس‭ ‬وغيرها،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬الرئيسة،‭ ‬ربما‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬المتابعة‭ ‬وظروف‭ ‬الطقس،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أسباب‭.‬

وحيث‭ ‬إننا‭ ‬مقبلون‭ ‬على‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم،‭ ‬وهي‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فأتمنى‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬‭ ‬بتدشين‭ ‬حملة‭ ‬وطنية‭ ‬جديدة‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافظات،‭ ‬والحث‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬العلم‭ ‬بصورة‭ ‬مناسبة‭ ‬وشكل‭ ‬ملائم،‭ ‬بجانب‭ ‬توزيع‭ ‬السلام‭ ‬الملكي‭ ‬وكلماته‭ ‬الوطنية،‭ ‬لترسيخه‭ ‬في‭ ‬الأذهان‭ ‬والقلوب‭.‬

علم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونشيدها‭ ‬الملكي‭.. ‬رمز‭ ‬وشعار‭ ‬للدولة‭ ‬والهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومن‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬إبرازه‭ ‬على‭ ‬الدوام‭.. ‬بكل‭ ‬عناية‭ ‬واحترام‭. ‬