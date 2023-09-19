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دراسة: تغير المناخ فاقم احتمال هطول الأمطار على ليبيا بنحو 50 مرة

9/19/2023 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬علماء‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬زاد‭ ‬احتمال‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬بما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬مرة‭.‬

وأفضت‭ ‬الأمطار‭ ‬إلى‭ ‬سيول‭ ‬جارفة‭ ‬وفيضانات‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬آلاف‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭. ‬وتسببت‭ ‬عاصفة‭ ‬عاتية‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬انهيار‭ ‬سدين‭ ‬بمدينة‭ ‬درنة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ليبيا‭ ‬حيث‭ ‬أدى‭ ‬فيضان‭ ‬أحد‭ ‬الأنهار،‭ ‬والذي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬جافا،‭ ‬إلى‭ ‬تقويض‭ ‬أساسات‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬المقامة‭ ‬على‭ ‬امتداده‭ ‬فانهارت‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬الكارثة‭ ‬بناء‭ ‬المنازل‭ ‬عند‭ ‬مخرات‭ ‬السيول‭ ‬وسوء‭ ‬حالة‭ ‬السدود‭ ‬والصراع‭ ‬المسلح‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬المحلية‭ ‬الأخرى‭.‬

وقال‭ ‬علماء‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ (‬وورلد‭ ‬ويذار‭ ‬أتريبيوشن‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬تعاون‭ ‬بحثي‭ ‬دولي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬مدى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬أحداث‭ ‬مناخية‭ ‬معينة،‭ ‬إن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬تسبب‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬بالمئة‭.‬

وحذر‭ ‬العلماء‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬فيه‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬الطقس‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متطرفة‭ ‬جديدة،‭ ‬فإنه‭ ‬سيظل‭ ‬من‭ ‬الخطورة‭ ‬بناء‭ ‬المنازل‭ ‬عند‭ ‬مخرات‭ ‬السيول‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬مواد‭ ‬دون‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬البناء‭.‬

وكتب‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تفاعل‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬والأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬التي‭ ‬تفاقمت‭ ‬بسبب‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬أحدثت‭ ‬دمارا‭ ‬شديدا‭ ‬في‭ ‬ليبيا‮»‬‭.‬

واستخدموا‭ ‬نماذج‭ ‬محاكاة‭ ‬للمناخ‭ ‬لمقارنة‭ ‬أحداث‭ ‬الطقس‭ ‬اليوم‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عليه‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬قد‭ ‬ارتفعت‭ ‬بالفعل‭ ‬1‭.‬2‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬فوق‭ ‬متوسط‭ ‬عصر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭. ‬فتغير‭ ‬المناخ‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬ويجعله‭ ‬غير‭ ‬منتظم،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬للجو‭ ‬الأكثر‭ ‬دفئا‭ ‬أن‭ ‬يحمل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬بخار‭ ‬الماء‭ ‬ما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الرطوبة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬السحب‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬حملها‭ ‬فيسقط‭ ‬المطر‭.‬

وأوضح‭ ‬بحث‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬العاصفة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المعتادة‭ ‬بالمرة‮»‬‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬كمية‭ ‬الأمطار‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬بالمئة‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬سيحدث‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭. ‬وقالوا‭ ‬إن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يمكن‭ ‬توقعه‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬300‭ ‬و600‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المناخ‭ ‬الحالي‭.‬

كما‭ ‬أدى‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬كمية‭ ‬الأمطار‭ ‬التي‭ ‬هطلت‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬سبتمبر‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط،‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬فيضانات‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬اليونان‭ ‬وبلغاريا‭ ‬وتركيا‭.‬

وقالت‭ ‬فريدريكه‭ ‬أوتو‭ ‬عالمة‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬جرانثام‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬والبيئة،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬موجات‭ ‬الحر‭ ‬وحرائق‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭: ‬‮«‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬هو‭ ‬نقطة‭ ‬ساخنة‭ ‬للمخاطر‭ ‬التي‭ ‬يغذيها‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‮»‬‭.‬

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