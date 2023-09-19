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تصعيد طلابي في الكويت ضد تطبيق قانون منع الاختلاط في الجامعة

9/19/2023 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظم‭ ‬نحو‭ ‬مئتين‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬جامعة‭ ‬الكويت،‭ ‬الاثنين،‭ ‬اعتصاما‭ ‬للاعتراض‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصفوه‭ ‬بالتطبيق‭ ‬الخاطئ‭ ‬لقانون‭ ‬منع‭ ‬الاختلاط‭ ‬الذي‭ ‬أُقر‭ ‬في‭ ‬1996‭ ‬ويفرض‭ ‬فصلا‭ ‬بين‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬وفسّرته‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬لاحقا‭ ‬بأنّه‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬المقاعد‭ ‬داخل‭ ‬قاعة‭ ‬الدرس‭ ‬الواحدة‭.‬

وتطلّب‭ ‬التطبيق‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬تمّ‭ ‬إقراره‭ ‬مؤخّرا‭ ‬إلغاء‭ ‬الشعب‭ ‬الجامعية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الإناث‭ ‬والذكور‭ ‬ليضع‭ ‬بذلك‭ ‬الجامعة‭ ‬الكويتية‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬عاصفة‭ ‬سياسية‭ ‬من‭ ‬المتوقّع‭ ‬أن‭ ‬تتفاعل‭ ‬وتتوسّع‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنة‭ ‬الجامعية،‭ ‬وأن‭ ‬تأخذ‭ ‬شكل‭ ‬مواجهة‭ ‬إعلامية‭ ‬وقضائية‭ ‬وبرلمانية‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الرافضة‭ ‬للقرار‭ ‬باعتباره‭ ‬مضادّا‭ ‬للحريات‭ ‬ومعاكسا‭ ‬لمسار‭ ‬التطور‭ ‬المجتمعي،‭ ‬والقوى‭ ‬الداعمة‭ ‬له‭ ‬والتي‭ ‬وقفت‭ ‬أصلا‭ ‬وراء‭ ‬إقراره‭ ‬وهي‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬قوى‭ ‬الإسلام‭ ‬السياسي‭ ‬المتهمة‭ ‬باستخدام‭ ‬عنصري‭ ‬الدين‭ ‬والهوية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬فرض‭ ‬وصايتها‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭.‬

ومع‭ ‬شروع‭ ‬السلطات‭ ‬الكويتية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬بعث‭ ‬شعب‭ ‬جامعية‭ ‬منفصلة‭ ‬بعضها‭ ‬للذكور‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬للإناث،‭ ‬دشّنت‭ ‬عدّة‭ ‬قوى‭ ‬مناهضة‭ ‬لمنع‭ ‬الاختلاط‭ ‬حراكا‭ ‬متعدّدا‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لثني‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬استكمال‭ ‬ما‭ ‬شرعت‭ ‬فيه‭ ‬باعتباره‭ ‬يحمل‭ ‬انحرافا‭ ‬خطرا‭ ‬باتجاه‭ ‬تسييس‭ ‬التعليم‭ ‬وأدلجته،‭ ‬وأنّه‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬لقرارات‭ ‬أخطر‭ ‬سيعمل‭ ‬الإسلاميون‭ ‬على‭ ‬تمريرها‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬فرض‭ ‬تعاليمهم‭ ‬وايديولوجيتهم‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭. ‬

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