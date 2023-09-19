أغلى حفل زفاف في مصر تكلف 12 مليون جنيه وأحياه أكبر نجوم الغناء العربي

حضر‭ ‬الزفاف‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬ونحرت‭ ‬عشرات‭ ‬الذبائح‭ ‬ووضعت‭ ‬على‭ ‬الموائد‭ ‬الفخمة‭ ‬العامرة‭ ‬بألذ‭ ‬الأطعمة‭.‬

العريس‭ ‬يدعى‭ ‬حسام‭ ‬الصياد‭ ‬ويبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬32‭ ‬سنة،‭ ‬ويعمل‭ ‬صيدليا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ويمتلك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الصيدليات‭ ‬ويعد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬أمريكا،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬التخطيط‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬وسط‭ ‬استعدادات‭ ‬ضخمة‭ ‬وتكاليف‭ ‬هائلة‭.‬

وأوضح‭ ‬حسام‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬جاءت‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬زوجته،‭ ‬حيث‭ ‬قرر‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬اختيار‭ ‬مطربه‭ ‬المفضل‭ ‬لديهما‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬الفكرة‭ ‬كانت‭ ‬بينا‭ ‬إحنا‭ ‬الاتنين،‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬اختار‭ ‬مطربه‭ ‬المفضل،‭ ‬بس‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬كل‭ ‬اللي‭ ‬جبناهم،‭ ‬بنحبهم‭ ‬زي‭ ‬بعض‮»‬‭.‬

بدأ‭ ‬حسام‭ ‬تجهيز‭ ‬حفل‭ ‬زفافه‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬شهرًا،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بكل‭ ‬الترتيبات‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬حجز‭ ‬المطربين‭ ‬والمصورين‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تجهيز‭ ‬فستان‭ ‬العروسة‭ ‬وعمل‭ ‬المكياج،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬ترك‭ ‬أي‭ ‬تفصيل‭ ‬دون‭ ‬اهتمام،‭ ‬وقال‭ ‬العريس‭ ‬إن‭ ‬الحفل‭ ‬تكلف‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬مصري‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭).‬

وبدأ‭ ‬الحفل‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬مساءً‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬صباحًا،‭ ‬أي‭ ‬11‭ ‬ساعة‭ ‬كاملة،‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬سافر‭ ‬العروسان‭ ‬لقضاء‭ ‬شهر‭ ‬العسل‭ ‬في‭ ‬المالديف‭. ‬

وبهذا‭ ‬الحفل‭ ‬الرائع‭ ‬والمميز‭ ‬تأكد‭ ‬حسام‭ ‬الصياد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬زفافه‭ ‬سيبقى‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬الجميع‭ ‬كأحد‭ ‬أكثر‭ ‬الأيام‭ ‬سحرًا‭ ‬وتألقًا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مدينة‭ ‬طلخا‭.‬