أغلى حفل زفاف في مصر تكلف 12 مليون جنيه وأحياه أكبر نجوم الغناء العربي

أغلى حفل زفاف في مصر تكلف 12 مليون جنيه وأحياه أكبر نجوم الغناء العربي
التاريخ
9/19/2023 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) 12 مليون جنيه تكلفها حفل زفاف اسطوري أقيم في مدينة طلخا المصرية، واستمر على مدار 11 ساعة متواصلة، توالى على الغناء خلالها أكبر مطربي مصر والعرب، في مقدمتهم تامر حسني ومحمد حماقي ووائل جسار وحمادة هلال وأحمد شيبة ورضا البحراوي.
حضر الزفاف عدد كبير من المدعوين ونحرت عشرات الذبائح ووضعت على الموائد الفخمة العامرة بألذ الأطعمة.
العريس يدعى حسام الصياد ويبلغ من العمر 32 سنة، ويعمل صيدليا في الولايات المتحدة ويمتلك مجموعة من الصيدليات ويعد من المستثمرين المصريين في أمريكا، وقال إن التخطيط لهذا الحدث الكبير قبل أكثر من عام، وسط استعدادات ضخمة وتكاليف هائلة.
وأوضح حسام أن هذه الفكرة جاءت بناءً على اتفاق مع زوجته، حيث قرر كل منهما اختيار مطربه المفضل لديهما. وقال: «الفكرة كانت بينا إحنا الاتنين، كل واحد اختار مطربه المفضل، بس في الحقيقة كل اللي جبناهم، بنحبهم زي بعض».
بدأ حسام تجهيز حفل زفافه منذ ما يقرب من 12 شهرًا، حيث قام بكل الترتيبات بدءًا من حجز المطربين والمصورين وصولاً إلى تجهيز فستان العروسة وعمل المكياج، ولم يتم ترك أي تفصيل دون اهتمام، وقال العريس إن الحفل تكلف ما بين 10 و 12 مليون جنيه مصري (أكثر من 150 ألف دينار بحريني).
وبدأ الحفل في تمام الساعة 8 مساءً حتى 7 صباحًا، أي 11 ساعة كاملة، بعد ذلك سافر العروسان لقضاء شهر العسل في المالديف.
وبهذا الحفل الرائع والمميز تأكد حسام الصياد من أن يوم زفافه سيبقى في ذاكرة الجميع كأحد أكثر الأيام سحرًا وتألقًا في تاريخ مدينة طلخا.
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