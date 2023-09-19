Wednesday, 20 September 2023 05:13 GMT

أغلى حفل زفاف في مصر تكلف 12 مليون جنيه وأحياه أكبر نجوم الغناء العربي

9/19/2023 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) 12‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬تكلفها‭ ‬حفل‭ ‬زفاف‭ ‬اسطوري‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طلخا‭ ‬المصرية،‭ ‬واستمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬11‭ ‬ساعة‭ ‬متواصلة،‭ ‬توالى‭ ‬على‭ ‬الغناء‭ ‬خلالها‭ ‬أكبر‭ ‬مطربي‭ ‬مصر‭ ‬والعرب،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬تامر‭ ‬حسني‭ ‬ومحمد‭ ‬حماقي‭ ‬ووائل‭ ‬جسار‭ ‬وحمادة‭ ‬هلال‭ ‬وأحمد‭ ‬شيبة‭ ‬ورضا‭ ‬البحراوي‭.‬

حضر‭ ‬الزفاف‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المدعوين‭ ‬ونحرت‭ ‬عشرات‭ ‬الذبائح‭ ‬ووضعت‭ ‬على‭ ‬الموائد‭ ‬الفخمة‭ ‬العامرة‭ ‬بألذ‭ ‬الأطعمة‭.‬

العريس‭ ‬يدعى‭ ‬حسام‭ ‬الصياد‭ ‬ويبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬32‭ ‬سنة،‭ ‬ويعمل‭ ‬صيدليا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ويمتلك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الصيدليات‭ ‬ويعد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬أمريكا،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬التخطيط‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬وسط‭ ‬استعدادات‭ ‬ضخمة‭ ‬وتكاليف‭ ‬هائلة‭.‬

وأوضح‭ ‬حسام‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬جاءت‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬زوجته،‭ ‬حيث‭ ‬قرر‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬اختيار‭ ‬مطربه‭ ‬المفضل‭ ‬لديهما‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬الفكرة‭ ‬كانت‭ ‬بينا‭ ‬إحنا‭ ‬الاتنين،‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬اختار‭ ‬مطربه‭ ‬المفضل،‭ ‬بس‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬كل‭ ‬اللي‭ ‬جبناهم،‭ ‬بنحبهم‭ ‬زي‭ ‬بعض‮»‬‭.‬

بدأ‭ ‬حسام‭ ‬تجهيز‭ ‬حفل‭ ‬زفافه‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬شهرًا،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بكل‭ ‬الترتيبات‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬حجز‭ ‬المطربين‭ ‬والمصورين‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تجهيز‭ ‬فستان‭ ‬العروسة‭ ‬وعمل‭ ‬المكياج،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬ترك‭ ‬أي‭ ‬تفصيل‭ ‬دون‭ ‬اهتمام،‭ ‬وقال‭ ‬العريس‭ ‬إن‭ ‬الحفل‭ ‬تكلف‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬مصري‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭).‬

وبدأ‭ ‬الحفل‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬مساءً‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬صباحًا،‭ ‬أي‭ ‬11‭ ‬ساعة‭ ‬كاملة،‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬سافر‭ ‬العروسان‭ ‬لقضاء‭ ‬شهر‭ ‬العسل‭ ‬في‭ ‬المالديف‭. ‬

وبهذا‭ ‬الحفل‭ ‬الرائع‭ ‬والمميز‭ ‬تأكد‭ ‬حسام‭ ‬الصياد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬زفافه‭ ‬سيبقى‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬الجميع‭ ‬كأحد‭ ‬أكثر‭ ‬الأيام‭ ‬سحرًا‭ ‬وتألقًا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مدينة‭ ‬طلخا‭.‬

MENAFN19092023000055011008ID1107101813

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث