((الريتز كارلتون)) يعين يورجن سودمان رئيسا تنفيذيا جديدا للطهاة

وتتضمن‭ ‬مسيرة‭ ‬الشيف‭ ‬يورجن‭ ‬المهنية‭ ‬المميزة‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬علامة‭ ‬الريتز‭ ‬كارلتون‭ ‬التجارية‭ ‬بمجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬المهنية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬برلين‭ ‬وعمان،‭ ‬ما‭ ‬اسهم‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬مهاراته‭ ‬إذ‭ ‬اتبع‭ ‬أسلوب‭ ‬طهي‭ ‬فريدا‭.‬

ويعتبر‭ ‬الشيف‭ ‬يورجن‭ ‬أحد‭ ‬طهاة‭ ‬الريتز‭ ‬كارلتون‭ ‬الحقيقيين،‭ ‬الذي‭ ‬شكل‭ ‬جزءا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬افتتاح‭ ‬الفنادق‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬ودبي‭ ‬والقاهرة‭ ‬وجدة‭ ‬ورأس‭ ‬الخيمة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فندق‭ ‬الريتز‭ ‬كارلتون‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬الأردن‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬كان‭ ‬أيضا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الافتتاحي‭ ‬لـ EDITION أبوظبي‭ ‬حيث‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬الشيف‭ ‬الشهير‭ ‬توم‭ ‬أيكينز‭ ‬الحائز‭ ‬نجمتي‭ ‬ميشلان،‭ ‬وفي‭ ‬طوكيو‭ ‬حيث‭ ‬تعلم‭ ‬فن‭ ‬الكمال‭ ‬الياباني‭.‬

وسيقدم‭ ‬الشيف‭ ‬يورجن‭ ‬خطة‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتقديم‭ ‬قائمة‭ ‬طعام‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬مطاعم‭ ‬الفندق‭ ‬الحائزة‭ ‬جوائز،‭ ‬حيث‭ ‬سيقدم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الطهي‭ ‬الموجود‭ ‬ابتكارات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬طعام‭ ‬استثنائية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تلبي‭ ‬الأذواق‭ ‬الأكثر‭ ‬تميزا‭.‬

وعلق‭ ‬برنارد‭ ‬دي‭ ‬فيليل‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للفندق‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمة‭ ‬استثنائية‭ ‬وتجارب‭ ‬طعام‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬لا‭ ‬مبدأ‭ ‬لا‭ ‬يتغير،‭ ‬وتعيين‭ ‬الشيف‭ ‬يورجن‭ ‬هو‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬قيادته‭ ‬وخبرته‭ ‬في‭ ‬الطهي‭ ‬ستعزز‭ ‬سمعتنا‭ ‬كوجهة‭ ‬الطعام‭ ‬الأكثر‭ ‬إثارة‭ ‬لعشاق‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬الشيف‭ ‬يورجن‭ ‬سودمان‭: ‬‮«‬يسعدني‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬فندق‭ ‬الريتز‭ ‬كارلتون‭-‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬الموهوب‭ ‬والشغوف‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬والسادة‭ ‬لمواصلة‭ ‬خلق‭ ‬تجارب‭ ‬شخصية‭ ‬وفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬لضيوفنا‭. ‬هذه‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بعروض‭ ‬المأكولات‭ ‬والمشروبات‭ ‬لدينا‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬الطعام‭ ‬النابضة‭ ‬بالحياة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬عندما‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬الجودة‭ ‬فإنك‭ ‬لن‭ ‬تفشل‭ ‬أبدا‮»‬‭.‬