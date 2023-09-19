((الريتز كارلتون)) يعين يورجن سودمان رئيسا تنفيذيا جديدا للطهاة

((الريتز كارلتون)) يعين يورجن سودمان رئيسا تنفيذيا جديدا للطهاة
التاريخ
9/19/2023 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن فندق الريتز كارلتون-البحرين تعيين الشيف التنفيذي الجديد يورجن سودمان. وسيقدم خلال وجوده رحلة طهي مذهلة يستعرض من خلالها مهارته المميزة في الطهي التي اكتسبها منذ أكثر من 30 عاما من الخبرة والتجارب الشيقة. حيث يمتلك الشيف يورجن ثروة من المعرفة والإبداع ويحرص على استخدام المكونات المحلية وتفانيه في إعداد أطباق مبتكرة ولذيذة بما يتوافق تماما مع رؤية فندق الريتز كارلتون-البحرين الشاملة لتذوق الطعام.
وتتضمن مسيرة الشيف يورجن المهنية المميزة أثناء العمل لدى علامة الريتز كارلتون التجارية بمجموعة متنوعة من المواقع المهنية حول العالم بما في ذلك برلين وعمان، ما اسهم في صقل مهاراته إذ اتبع أسلوب طهي فريدا.
ويعتبر الشيف يورجن أحد طهاة الريتز كارلتون الحقيقيين، الذي شكل جزءا لا يتجزأ من العديد من فرق افتتاح الفنادق في أبوظبي ودبي والقاهرة وجدة ورأس الخيمة إلى جانب فندق الريتز كارلتون عمان في الأردن. بالإضافة إلى ذلك، كان أيضا جزءا من الفريق الافتتاحي لـ EDITION أبوظبي حيث عمل مع الشيف الشهير توم أيكينز الحائز نجمتي ميشلان، وفي طوكيو حيث تعلم فن الكمال الياباني.
وسيقدم الشيف يورجن خطة مبتكرة لتقديم قائمة طعام رفيعة المستوى في مطاعم الفندق الحائزة جوائز، حيث سيقدم بالتعاون مع فريق الطهي الموجود ابتكارات واسعة من الأطباق بهدف تقديم تجربة طعام استثنائية من شأنها أن تلبي الأذواق الأكثر تميزا.
وعلق برنارد دي فيليل المدير العام للفندق قائلا: «إن التزامنا بتقديم خدمة استثنائية وتجارب طعام لا تنسى لا مبدأ لا يتغير، وتعيين الشيف يورجن هو شهادة على ذلك. ونحن على ثقة بأن قيادته وخبرته في الطهي ستعزز سمعتنا كوجهة الطعام الأكثر إثارة لعشاق الطعام في مملكة البحرين».
وبهذه المناسبة قال الشيف يورجن سودمان: «يسعدني الانضمام إلى عائلة فندق الريتز كارلتون-البحرين مع هذا الفريق الموهوب والشغوف من السيدات والسادة لمواصلة خلق تجارب شخصية وفريدة من نوعها لا تنسى لضيوفنا. هذه فرصة رائعة للارتقاء بعروض المأكولات والمشروبات لدينا كجزء من ثقافة الطعام النابضة بالحياة في البحرين. عندما تستثمر في الجودة فإنك لن تفشل أبدا».
MENAFN19092023000055011008ID1107101812
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.