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قاتلة الدبلوماسي العماني وشريكها سرقا أمواله و14هاتفا و7ساعات فاخرة

9/19/2023 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نجحت‭ ‬الشرطة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬قاتلة‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬العماني‭ ‬هود‭ ‬بن‭ ‬سيف‭ ‬العلوي،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬وقوع‭ ‬الجريمة‭.. ‬وكانت‭ ‬عملية‭ ‬تغيير‭ ‬المبالغ‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬استولى‭ ‬عليها‭ ‬المتهمان‭ ‬من‭ ‬شقته‭ ‬هي‭ ‬مفتاح‭ ‬السر‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الجريمة‭.‬

وكشفت‭ ‬الداخلية‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬لدى‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وادعت‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬معه،‭ ‬واعترفت‭ ‬بأنها‭ ‬دبرت‭ ‬الواقعة‭ ‬بقصد‭ ‬السرقة‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني،‭ ‬والذي‭ ‬أوصلها‭ ‬للشقة‭ ‬السكنية‭ ‬محل‭ ‬إقامة‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وحال‭ ‬تواجدها‭ ‬رفقة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬تعدت‭ ‬عليه‭ ‬بآلة‭ ‬حادة‭ ‬‮«‬سكين‮»‬،‭ ‬وأصابته‭ ‬بعدة‭ ‬طعنات،‭ ‬أدت‭ ‬لمفارقته‭ ‬الحياة‭.‬

وقالت‭ ‬المتهمة‭ ‬في‭ ‬اعترافاتها‭ ‬إنها‭ ‬قامت‭ ‬بالاستيلاء‭ ‬على‭ ‬14‭ ‬هاتفاً‭ ‬محمولاً‭ ‬من‭ ‬ماركات‭ ‬مختلفة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬ساعات‭ ‬ماركات‭ ‬مختلفة،‭ ‬وكاميرا،‭ ‬كما‭ ‬استولت‭ ‬على‭ ‬خزانة‭ ‬حديدية‭ ‬ومبالغ‭ ‬مالية‭.‬

وبمواجهة‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني،‭ ‬الشريك‭ ‬في‭ ‬الجريمة،‭ ‬أقر‭ ‬باعترافات‭ ‬شريكته‭ ‬وأفاد‭ ‬بإخفائه‭ ‬المسروقات،‭ ‬واستعانته‭ ‬بأحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬لتغيير‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬استوليا‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬شقة‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وهي‭ ‬العملات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬بإلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬تاجر‭ ‬العملة‭ ‬الذي‭ ‬لجأ‭ ‬إليه‭ ‬المتهم‭.‬

وأوضح‭ ‬بيان‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المصرية‭ ‬بأنه‭ ‬بالانتقال‭ ‬والفحص‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬المتغيب‭ ‬بإحدى‭ ‬غرف‭ ‬شقته‭ ‬السكنية
بالمهندسين‭ ‬وبه‭ ‬آثار‭ ‬طعنات‭ ‬متفرقة‭ ‬بالجسم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بعثرة‭ ‬محتويات‭ ‬الشقة،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬عملية‭ ‬سرقة‭.‬

وجرى‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬بحث‭ ‬بمشاركة‭ ‬قطاع‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬ونجح‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬مرتكبا‭ ‬الجريمة‭ ‬وهما‭ ‬عاملة‭ ‬نظافة‭ ‬وسائق‭ ‬مقيمان‭ ‬بشبين‭ ‬القناطر‭.‬

تم‭ ‬اكتشاف‭ ‬الواقعة‭ ‬عندما‭ ‬وجد‭ ‬حارس‭ ‬العقار‭ ‬باب‭ ‬الشقة‭ ‬مفتوحًا‭ ‬فاتصل‭ ‬على‭ ‬محاميه‭ ‬الخاص‭ ‬الذي‭ ‬أبلغ‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة،‭ ‬وبالفعل‭ ‬صعدوا‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الثاني‭ ‬وشاهدوا‭ ‬الجثة‭.‬

وأوضحت‭ ‬المعاينة‭ ‬وجود‭ ‬بعثرة‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬محتويات‭ ‬الشقة،‭ ‬مما‭ ‬يكشف‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬كان‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬متعلقات‭ ‬ثمينة‭ ‬لسرقتها‭ ‬عقب‭ ‬قتل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬السابق،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬حصر‭ ‬المسروقات‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لعدم‭ ‬الإلمام‭ ‬بمحتويات‭ ‬الشقة‭ ‬ومتعلقات‭ ‬الضحية‭ ‬قبل‭ ‬عملية‭ ‬القتل‭.‬

وعمل‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬تفريغ‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬وسؤال‭ ‬الجيران‭ ‬ومعارف‭ ‬القتيل‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هوية‭ ‬الجناة‭ ‬وسبب‭ ‬ارتكابهم‭ ‬الجريمة‭. ‬

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