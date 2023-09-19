بطولة مصر: مخاوف تنظيمية حيال انتظام المباريات

سيخوض‭ ‬ناديا‭ ‬الأهلي‭ ‬وبيراميدز‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬الزمالك‭ ‬وفيوتشر‭ ‬كأس‭ ‬الكونفدرالية‭ ‬الإفريقية‭ ‬المستمرتين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وصول‭ ‬الأندية‭ ‬المصرية‭ ‬للأدوار‭ ‬النهائية،‭ ‬حتى‭ ‬مايو‭ ‬2024‭. ‬كما‭ ‬يلعب‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬دوري‭ ‬إفريقيا‮»‬‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر،‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمنتخب‭ ‬مصر،‭ ‬فيرتبط‭ ‬بخوض‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وفي‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬بينما‭ ‬يستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الأولمبي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬صيف‭ ‬2024‭.‬

يقول‭ ‬أحمد‭ ‬دياب،‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬المصرية‭ ‬المحترفة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬جيّد‭ ‬سمح‭ ‬للأندية‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬راحة‭ ‬سلبية‭ ‬وإقامة‭ ‬فترة‭ ‬إعداد‭. ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬ينطلق‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬وينتهي‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭. ‬سيكون‭ ‬الجدول‭ ‬منتظماً‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ازدحام‭ ‬الجدول،‭ ‬ما‭ ‬يجبرنا‭ ‬على‭ ‬ضغط‭ ‬المباريات‮»‬‭. ‬ورفضت‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬مقترحات‭ ‬عدّة‭ ‬بإقامة‭ ‬الموسم‭ ‬بنظام‭ ‬المجموعتين‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد،‭ ‬بسبب‭ ‬كثرة‭ ‬الارتباطات‭ ‬التي‭ ‬تنتظر‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وأصرّت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقام‭ ‬الدوري‭ ‬بنظامه‭ ‬المعتاد‭ ‬من‭ ‬34‭ ‬جولة‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬الـ‭ ‬18‭ ‬المشاركة‭.‬

وازدادت‭ ‬المخاوف‭ ‬بالفعل‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬عن‭ ‬جدول‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬والذي‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬ابريل‭ ‬2024‭. ‬تساءل‭ ‬المتابعون‭ ‬حول‭ ‬قدرة‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بعهدها‭ ‬وإنهاء‭ ‬البطولة‭ ‬بنهاية‭ ‬يوليو،‭ ‬خصوصاً‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬الرابطة‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬جديدة‭ ‬بمسمى‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬الأندية‭ ‬الأبطال‮»‬‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬أربعة‭ ‬أندية‭ ‬لتحل‭ ‬محل‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬بشكلها‭ ‬القديم،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬مصر‭ ‬للموسم‭ ‬الماضي‭ ‬التي‭ ‬توقفت‭ ‬عند‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬وبطولة‭ ‬كأس‭ ‬مصر‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يُكشف‭ ‬عن‭ ‬موعدها‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

فنّد‭ ‬عامر‭ ‬حسين،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬المصري،‭ ‬تلك‭ ‬المخاوف،‭ ‬وقال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬سينتهي‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ابريل‭ ‬بسبب‭ ‬كثرة‭ ‬التوقفات،‭ ‬لارتباطات‭ ‬الأهلي‭ ‬بدوري‭ ‬إفريقيا‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬والمنتخب‭ ‬بكأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭. ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬انتظاماً‭ ‬وسيمكننا‭ ‬انهاء‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬يوليو‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬تقدّم‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القارية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬الأهلي‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬احراز‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬يؤكد‭ ‬دياب‭ ‬ان‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬يُعدّ‭ ‬الرقم‭ ‬13‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الأفضل‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬وقال‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬قرعة‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬سبعة‭ ‬أندية‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬وهي‭ ‬الأهلي‭ ‬والزمالك‭ ‬وبيراميدز‭ ‬وفيتوشتر،‭ ‬وذلك‭ ‬طبقاً‭ ‬لتصنيف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‮»‬‭. ‬وفيما‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬المتفرجين‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف،‭ ‬أضاف‭ ‬دياب‭ ‬ان‭ ‬الرابطة‭ ‬قدّمت‭ ‬للجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬طلباً‭ ‬لحضور‭ ‬الجماهير‭ ‬بنصف‭ ‬سعة‭ ‬الاستادات‭ ‬‮«‬على‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬الموافقة‭ ‬إلى‭ ‬السعة‭ ‬الكاملة‭ ‬لحضور‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المسابقة،‭ ‬ولكننا‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يتم‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬بدعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬الكاملة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعطينا‭ ‬الأمل‮»‬‭.‬







