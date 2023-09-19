Wednesday, 20 September 2023 05:13 GMT

فاران وماونت يعودان إلى تمارين مانشستر يونايتد

9/19/2023 7:11:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ ‬ ‭ ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬المدافع‭ ‬الفرنسي‭ ‬رافايل‭ ‬فاران‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬مايسون‭ ‬ماونت‭ ‬عادا‭ ‬إلى‭ ‬التمارين‭ ‬الجماعية‭ ‬بعد‭ ‬تعافيهما‭ ‬من‭ ‬الاصابة‭. ‬وحصل‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬على‭ ‬جرعة‭ ‬ثقة‭ ‬إضافية‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬كارثية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭.‬

ولم‭ ‬يحدد‭ ‬يونايتد‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬سيكون‭ ‬فاران‭ ‬وماونت‭ ‬المنتقل‭ ‬اليه‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬تشلسي‭ ‬ضمن‭ ‬التشكيلة‭ ‬التي‭ ‬ستسافر‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬لمواجهة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيخوض‭ ‬مباراته‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬بيرنلي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

وكان‭ ‬فاران‭ ‬قد‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬الوحيد‭ ‬ليونايتد‭ ‬أمام‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬بريميرليغ،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬مصاباً‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬26‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أغسطس،‭ ‬ليخسر‭ ‬بعدها‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬أرسنال‭ ‬1‭-‬3‭ ‬وعلى‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬برايتون‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تمرن‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬سفيان‭ ‬أمرابط‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬فيورنتينا‭ ‬الإيطالي‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الاعارة‭ ‬بمفرده‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المجموعة،‭ ‬كما‭ ‬اشار‭ ‬النادي‭. ‬وكان‭ ‬المغربي‭ ‬قد‭ ‬غادر‭ ‬بعثة‭ ‬بلاده‭ ‬قبل‭ ‬الودية‭ ‬أمام‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬إصابة‭ ‬طفيفة‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديدها‭ (‬فاز‭ ‬المغرب‭ ‬1‭-‬صفر‭).‬

كما‭ ‬يفتقد‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬جهود‭ ‬مهاجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬أنتوني‭ ‬الذي‭ ‬منحه‭ ‬اجازة‭ ‬مفتوحة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صديقته‭ ‬السابقة‭ ‬بالتهديد‭ ‬والعنف،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬دخل‭ ‬الجناح‭ ‬جايدون‭ ‬سانشو‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬مفتوح‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭.‬

MENAFN19092023000055011008ID1107101808

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث