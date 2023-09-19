فاران وماونت يعودان إلى تمارين مانشستر يونايتد

فاران وماونت يعودان إلى تمارين مانشستر يونايتد
التاريخ
9/19/2023 7:11:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن – أ ف ب: أعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم أمس أن المدافع الفرنسي رافايل فاران ولاعب الوسط مايسون ماونت عادا إلى التمارين الجماعية بعد تعافيهما من الاصابة. وحصل فريق «الشياطين الحمر» على جرعة ثقة إضافية بعد بداية كارثية في الدوري الممتاز هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط من فوزين وثلاث هزائم.
ولم يحدد يونايتد ما اذا سيكون فاران وماونت المنتقل اليه مطلع الموسم الحالي من تشلسي ضمن التشكيلة التي ستسافر إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونيخ اليوم الاربعاء ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في حين سيخوض مباراته المقبلة في الدوري أمام بيرنلي يوم السبت.
وكان فاران قد سجل هدف الفوز الوحيد ليونايتد أمام ولفرهامبتون في مستهل مبارياته في بريميرليغ، قبل أن يخرج مصاباً في الدقيقة 26 في الفوز على نوتنغهام فوريست 3-2 في الجولة الثالثة في 26 أغسطس، ليخسر بعدها فريقه في ملعب أرسنال 1-3 وعلى أرضه أمام برايتون بالنتيجة ذاتها يوم السبت.
في المقابل، تمرن لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط القادم من فيورنتينا الإيطالي على سبيل الاعارة بمفرده بعيدا عن المجموعة، كما اشار النادي. وكان المغربي قد غادر بعثة بلاده قبل الودية أمام بوركينا فاسو بسبب «إصابة طفيفة» من دون تحديدها (فاز المغرب 1-صفر).
كما يفتقد يونايتد في بداية الموسم جهود مهاجمه البرازيلي أنتوني الذي منحه اجازة مفتوحة على خلفية اتهامه من قبل صديقته السابقة بالتهديد والعنف، في حين دخل الجناح جايدون سانشو في صراع مفتوح مع مدربه الهولندي إريك تن هاغ.
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