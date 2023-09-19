فاران وماونت يعودان إلى تمارين مانشستر يونايتد

ولم‭ ‬يحدد‭ ‬يونايتد‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬سيكون‭ ‬فاران‭ ‬وماونت‭ ‬المنتقل‭ ‬اليه‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬تشلسي‭ ‬ضمن‭ ‬التشكيلة‭ ‬التي‭ ‬ستسافر‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬لمواجهة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيخوض‭ ‬مباراته‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬أمام‭ ‬بيرنلي‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

وكان‭ ‬فاران‭ ‬قد‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬الوحيد‭ ‬ليونايتد‭ ‬أمام‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬بريميرليغ،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬مصاباً‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬26‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أغسطس،‭ ‬ليخسر‭ ‬بعدها‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬أرسنال‭ ‬1‭-‬3‭ ‬وعلى‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬برايتون‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تمرن‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬المغربي‭ ‬سفيان‭ ‬أمرابط‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬فيورنتينا‭ ‬الإيطالي‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الاعارة‭ ‬بمفرده‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المجموعة،‭ ‬كما‭ ‬اشار‭ ‬النادي‭. ‬وكان‭ ‬المغربي‭ ‬قد‭ ‬غادر‭ ‬بعثة‭ ‬بلاده‭ ‬قبل‭ ‬الودية‭ ‬أمام‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬إصابة‭ ‬طفيفة‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديدها‭ (‬فاز‭ ‬المغرب‭ ‬1‭-‬صفر‭).‬

كما‭ ‬يفتقد‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬جهود‭ ‬مهاجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬أنتوني‭ ‬الذي‭ ‬منحه‭ ‬اجازة‭ ‬مفتوحة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صديقته‭ ‬السابقة‭ ‬بالتهديد‭ ‬والعنف،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬دخل‭ ‬الجناح‭ ‬جايدون‭ ‬سانشو‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬مفتوح‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭.‬