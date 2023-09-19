بايرن يستضيف يونايتد الجريح وريال لبداية قوية بدوري أبطال أوروبا

وليس‭ ‬وضع‭ ‬بايرن‭ ‬بهذا‭ ‬السوء‭ ‬محلياً‭ ‬إذ‭ ‬يتشارك‭ ‬الصدارة‭ ‬مع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بعشر‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭ ‬واحد‭. ‬لكن‭ ‬خسارته‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬المحلية‭ ‬أمام‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاخيرة‭ ‬عقب‭ ‬تتويجه‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬كلها‭ ‬عوامل‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬اللقب‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬تطلعات‭ ‬العملاق‭ ‬البافاري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬مع‭ ‬حشد‭ ‬كل‭ ‬طاقاته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬قائد‭ ‬انكلترا‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭. ‬وحطّم‭ ‬بايرن‭ ‬رقم‭ ‬إنفاقه‭ ‬القياسي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمّ‭ ‬كاين‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬من‭ ‬توتنهام،‭ ‬ودفع‭ ‬108‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لضمّ‭ ‬المهاجم‭ ‬البالغ‭ ‬30‭ ‬عامًا‭.‬

وقال‭ ‬كاين‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إنه‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬شيء‭ ‬خاص‮»‬‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مع‭ ‬بايرن،‭ ‬والأولى‭ ‬ضد‭ ‬منافس‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬منذ‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬ميونيخ‭. ‬وقال‭ ‬المهاجم‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬سبورتس‭ ‬إيلاسترايتد‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يريد‭ ‬حشد‭ ‬المشجعين‭ ‬خلف‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬المباراة‭ ‬بحديّة‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

وسيخوض‭ ‬بايرن‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مدربه‭ ‬توماس‭ ‬توخل‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭ ‬بعد‭ ‬نيله‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ليحلّ‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬مساعده‭ ‬زولت‭ ‬لوف‭. ‬ورغم‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬كاين،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬أفضل‭ ‬مدافع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭ ‬مع‭ ‬نابولي،‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬كيم‭ ‬مين‭-‬جاي،‭ ‬أثار‭ ‬توخل‭ ‬بعض‭ ‬الشكوك،‭ ‬واصفًا‭ ‬النادي‭ ‬بـ«الجريء‮»‬‭ ‬لمنحه‭ ‬تشكيلة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬وازنة‮»‬‭ ‬مماثلة‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬سنرى‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬كافياً‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬النادي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬التي‭ ‬يخسر‭ ‬فيها‭ ‬يونايتد‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الاولى‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬جمهور‭ ‬يونايتد‭ ‬يصبّ‭ ‬جام‭ ‬غضبه‭ ‬على‭ ‬مالكي‭ ‬النادي،‭ ‬عائلة‭ ‬غلايزر‭ ‬الأمريكية،‭ ‬مطالبين‭ ‬اياها‭ ‬بالرحيل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬حيّد‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬عن‭ ‬الانتقادات‭ ‬العنيفة‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬علّق‭ ‬المالكون‭ ‬قرارهم‭ ‬ببيع‭ ‬النادي‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‭. ‬وكسب‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬شرعية‭ ‬كبيرة‭ ‬لدى‭ ‬جماهير‭ ‬يونايتد‭ ‬بعدما‭ ‬أعاد‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬إحراز‭ ‬أول‭ ‬ألقابه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الست‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬هدفًا‭ ‬لصيحات‭ ‬الاستهجان‭ ‬عندما‭ ‬استبدل‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬الدنماركي‭ ‬راسموس‭ ‬هويلوند‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬برايتون‭ ‬3‭-‬1‭ ‬السبت‭. ‬وخسر‭ ‬يونايتد‭ ‬جهود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬جايدون‭ ‬سانشو‭ ‬المُستبعد‭ ‬لخلافه‭ ‬مع‭ ‬المدرب،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬الجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬أنتوني‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬لمواجهة‭ ‬شبهات‭ ‬عنف‭ ‬منزلي‭ ‬بعد‭ ‬شكوى‭ ‬من‭ ‬صديقته‭ ‬السابقة‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬قرر‭ ‬يونايتد‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬مايسون‭ ‬غرينوود‭ ‬رغم‭ ‬إسقاط‭ ‬تهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬ضد‭ ‬اللاعب‭ ‬الشاب‭ ‬المُنتقل‭ ‬إلى‭ ‬خيتافي‭ ‬الإسباني‭ ‬لإحياء‭ ‬مسيرته‭. ‬وقال‭ ‬تن‭ ‬هاغ،‭ ‬قبل‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬ميونيخ،‭ ‬حيث‭ ‬درب‭ ‬فريق‭ ‬بايرن‭ ‬الرديف‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2013‭ ‬و2015‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالشخصية‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬الآن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬مدى‭ ‬قوتنا،‭ ‬وكيف‭ ‬يتماسك‭ ‬الفريق‭ ‬معًا‭ ‬ومن‭ ‬هم‭ ‬اللاعبون‭ ‬الذين‭ ‬يقفون‭ ‬ويظهرون‭ ‬الشخصية‭ ‬ويقودون‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يستهل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬المرشح‭ ‬الدائم‭ ‬للفوز‭ ‬باللقب‭ ‬مشواره‭ ‬بمواجهة‭ ‬حذرة‭ ‬أمام‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬الالماني‭ ‬الطموح‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬استهلال‭ ‬نابولي‭ ‬بطل‭ ‬إيطاليا‭ ‬مشواره‭ ‬القاري‭ ‬بمواجهة‭ ‬سبورتنغ‭ ‬براغا‭ ‬البرتغالي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الأخير‭. ‬وحقّق‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬14‭ ‬مرة‭ ‬أوروبيًا،‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬استعادة‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬برشلونة،‭ ‬ويتبوأ‭ ‬حالياً‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬‮«‬الليغا‮»‬‭ ‬بـ15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭.‬

ويعوّل‭ ‬المدرب‭ ‬الايطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬على‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الخبرة‭ ‬والشباب،‭ ‬حيث‭ ‬دعّم‭ ‬النادي‭ ‬صفوفه‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬بالانكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬الذي‭ ‬أثبت‭ ‬علو‭ ‬كعبه‭ ‬سريعًا‭ ‬في‭ ‬العملاق‭ ‬المدريدي،‭ ‬وأزال‭ ‬حملاً‭ ‬كبيرًا،‭ ‬كما‭ ‬يبدو،‭ ‬عن‭ ‬نجوم‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬وفي‭ ‬طليعتهم‭ ‬الكرواتي‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش‭ ‬والألماني‭ ‬توني‭ ‬كروس‭. ‬وسيفتقد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬لجهود‭ ‬مدافعه‭ ‬المخضرم‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‭ (‬31‭ ‬عاما‭) ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬عضلية‭ ‬في‭ ‬قدمه‭ ‬اليسرى‭. ‬وقال‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عشية‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭: ‬‮«‬يعاني‭ ‬كارفاخال‭ ‬من‭ ‬إرهاق‭ ‬عضلي‭ ‬وسيخضع‭ ‬لفحوص‭ ‬طبية،‭ ‬فضلنا‭ ‬أن‭ ‬نريحه‭. ‬اللاعب‭ ‬بخير‭ ‬ولا‭ ‬نعتقد‭ ‬انها‭ ‬مسألة‭ ‬خطرة‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬لوكاس‭ ‬فاسكيس‭ ‬سيحلّ‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يخوض‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬المرموقة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضغوطات‭ ‬إنما‭ ‬بدافع‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭. ‬كذلك،‭ ‬يحلّ‭ ‬انتر‭ ‬ميلان‭ ‬الايطالي‭ ‬ضيفًا‭ ‬ثقيلًا‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الإسباني‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭. ‬وسجّل‭ ‬نيراتسوري‭ ‬انطلاقة‭ ‬نارية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية‭ ‬محققاً‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬ليتصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬جاءت‭ ‬بداية‭ ‬سوسييداد‭ ‬متوسطة‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وتعادل‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬وخسر‭ ‬مرة‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭. ‬ويواجه‭ ‬أرسنال‭ ‬الإنكليزي‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬الأمّ‭ ‬نظيره‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الإمارات،‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬



