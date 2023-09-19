Wednesday, 20 September 2023 05:13 GMT

رونالدو يحقق حلم الفنانة الإيرانية ((حمامي))

9/19/2023 7:11:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حرص‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬الفنانة‭ ‬الإيرانية‭ ‬فاطمة‭ ‬حمامي،‭ ‬والتقاط‭ ‬صورة‭ ‬بجانب‭ ‬اللوحة‭ ‬الشهيرة‭ ‬التي‭ ‬رسمتها‭ ‬له‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬ليؤكد‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الإنساني‭ ‬المشرق‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬الشخصية‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬أبدعت‭ ‬الفنانة‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬إعاقة‭ ‬جسدية‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬صورة‭ ‬للنجم‭ ‬كريستيانو،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭.‬

وظهرت‭ ‬الفتاة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬متداول‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بكثرة،‭ ‬وهي‭ ‬تجلس‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وتمسك‭ ‬ريشة‭ ‬الرسم‭ ‬بقدمها‭ ‬وتقوم‭ ‬برسم‭ ‬لوحة‭ ‬رائعة‭ ‬لوجه‭ ‬الأسطورة‭ ‬البرتغالية‭. ‬

‭ ‬

MENAFN19092023000055011008ID1107101806

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث