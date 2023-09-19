رونالدو يحقق حلم الفنانة الإيرانية ((حمامي))

وفي‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬أبدعت‭ ‬الفنانة‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬إعاقة‭ ‬جسدية‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬صورة‭ ‬للنجم‭ ‬كريستيانو،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭.‬

وظهرت‭ ‬الفتاة‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬متداول‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بكثرة،‭ ‬وهي‭ ‬تجلس‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وتمسك‭ ‬ريشة‭ ‬الرسم‭ ‬بقدمها‭ ‬وتقوم‭ ‬برسم‭ ‬لوحة‭ ‬رائعة‭ ‬لوجه‭ ‬الأسطورة‭ ‬البرتغالية‭. ‬

‭ ‬