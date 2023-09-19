رونالدو يحقق حلم الفنانة الإيرانية ((حمامي))

رونالدو يحقق حلم الفنانة الإيرانية ((حمامي))
التاريخ
9/19/2023 7:11:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حرص نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو على زيارة الفنانة الإيرانية فاطمة حمامي، والتقاط صورة بجانب اللوحة الشهيرة التي رسمتها له عام 2020، ليؤكد اللاعب على الجانب الإنساني المشرق في حياته الشخصية.
وفي عام 2022 أبدعت الفنانة الإيرانية التي تعاني من إعاقة جسدية في رسم صورة للنجم كريستيانو، لاعب فريق النصر السعودي.
وظهرت الفتاة الإيرانية في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، وهي تجلس على الأرض وتمسك ريشة الرسم بقدمها وتقوم برسم لوحة رائعة لوجه الأسطورة البرتغالية.
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