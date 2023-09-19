ادعى إسرافهم في الكريمات والشامبو..صاحب محل حلاقة يقاضي 3 عمال ويطالبهم بسداد أجرة 3 أشهر

رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬العمالية‭ ‬الكبرى‭ ‬دعوى‭ ‬صاحب‭ ‬صالون‭ ‬حلاقة‭ ‬رجالي‭ ‬طالب‭ ‬بإلزام‭ ‬ثلاث‭ ‬عمال‭ ‬لديه‭ ‬بسداد‭ ‬أجرة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬وإلزام‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬بسداد‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬عن‭ ‬الاضرار‭ ‬التي‭ ‬زعم‭ ‬أنها‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬بسببهم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬رفضت‭ ‬دعواه‭ ‬والزمته‭ ‬سداد‭ ‬1800‭ ‬لهم‭ ‬بعد‭ ‬قبول‭ ‬دعواهم‭ ‬المتقابلة،‭ ‬التي‭ ‬أشاروا‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬انتهت‭ ‬وقدموا‭ ‬استقالتهم‭ ‬طبقا‭ ‬للمقرر‭ ‬قانونا‭ ‬وفوجئوا‭ ‬بامتناع‭ ‬صاحب‭ ‬المحل‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬مستحقاتهم‭.‬

وقالت‭ ‬المحامية‭ ‬زينب‭ ‬عيسى‭ ‬إن‭ ‬موكليها‭ ‬كانت‭ ‬تربطهم‭ ‬علاقة‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بوظيفة‭ ‬حلاق‭ ‬وبأجور‭ ‬شهرية‭ ‬متفاوتة‭ ‬فيما‭ ‬بينهم،‭ ‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬أدعى‭ ‬صاحب‭ ‬المحل‭ ‬أن‭ ‬موكليها‭ ‬ارتكبوا‭ ‬عدة‭ ‬مخالفات‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬لبس‭ ‬الكمامات‭ ‬أثناء‭ ‬تأدية‭ ‬العمل‭ ‬وإهمال‭ ‬في‭ ‬نظافة‭ ‬مقر‭ ‬العمل‭ ‬والنظافة‭ ‬الشخصية‭ ‬واتباع‭ ‬الخداع‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬طبية‭ ‬للامتناع‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬وكذلك‭ ‬التغيب‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬دون‭ ‬عذر‭ ‬وعدم‭ ‬احترام‭ ‬أسس‭ ‬الوظيفة‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬وإسرافهم‭ ‬باستخدام‭ ‬مستحضرات‭ ‬المحل‭ ‬والكريمات‭ ‬والشامبو،‭ ‬ورفع‭ ‬دعوى‭ ‬ضدهم‭ ‬يطالبهم‭ ‬بسداد‭ ‬أجر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬هي‭ ‬مدة‭ ‬الإشعار‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬وإلزام‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬بسداد‭ ‬300‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬عن‭ ‬الاضرار‭ ‬وإلزامهم‭ ‬بالمصروفات‭.‬

وأشارت‭ ‬زينب‭ ‬إلى‭ ‬انها‭ ‬رفعت‭ ‬دعوى‭ ‬متقابلة‭ ‬طالبت‭ ‬فيها‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعي‭ ‬بسداد‭ ‬متخلف‭ ‬أجرة‭ ‬العاملين‭ ‬وبدل‭ ‬الاجازة‭ ‬السنوية‭ ‬ومكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬وساعات‭ ‬العمل‭ ‬الإضافية‭ ‬وشهادة‭ ‬الخدمة،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬التحقوا‭ ‬بالعمل‭ ‬لدى‭ ‬المدعي‭ ‬وتقدموا‭ ‬باستقالتهم‭ ‬مقدمين‭ ‬اخطارا‭ ‬بانتهاء‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬ولكن‭ ‬المدعي‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬المستحقات‭ ‬المالية‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭. ‬

وقد‭ ‬نظرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدعوى‭ ‬وتم‭ ‬الاستماع‭ ‬لشهود‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬انتهت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬الدعوى‭ ‬الاصلية‭ ‬التي‭ ‬رفعها‭ ‬المدعي‭ ‬وألزمته‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬المتقابلة‭ ‬بإلزامه‭ (‬صاحب‭ ‬الصالون‭) ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬للحلاق‭ ‬الاول‭ ‬680‭ ‬دينارا‭ ‬والحلاق‭ ‬الثاني‭ ‬640‭ ‬دينارا‭ ‬والحلاق‭ ‬الثالث‭ ‬460‭ ‬دينارا‭ ‬عن‭ ‬مستحقاتهم‭ ‬العمالية،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أنها‭ ‬رفضت‭ ‬دعواه‭ ‬لعدم‭ ‬ثبوت‭ ‬الدليل‭ ‬على‭ ‬إلحاق‭ ‬الاضرار‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬مخالفة‭ ‬المدعى‭ ‬عليهم‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭.‬