ادعى إسرافهم في الكريمات والشامبو..صاحب محل حلاقة يقاضي 3 عمال ويطالبهم بسداد أجرة 3 أشهر

ادعى إسرافهم في الكريمات والشامبو..صاحب محل حلاقة يقاضي 3 عمال ويطالبهم بسداد أجرة 3 أشهر
التاريخ
9/19/2023 7:11:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) «العمالية» رفضت دعواه وألزمته سداد 1800 دينار مستحقاتهم المتأخرة
رفضت المحكمة العمالية الكبرى دعوى صاحب صالون حلاقة رجالي طالب بإلزام ثلاث عمال لديه بسداد أجرة ثلاثة أشهر وإلزام كل منهم بسداد 300 دينار تعويضا عن الاضرار التي زعم أنها لحقت به بسببهم، إلا أن المحكمة رفضت دعواه والزمته سداد 1800 لهم بعد قبول دعواهم المتقابلة، التي أشاروا فيها إلى أن علاقة العمل انتهت وقدموا استقالتهم طبقا للمقرر قانونا وفوجئوا بامتناع صاحب المحل عن سداد مستحقاتهم.
وقالت المحامية زينب عيسى إن موكليها كانت تربطهم علاقة عمل مع المدعى عليه بوظيفة حلاق وبأجور شهرية متفاوتة فيما بينهم، وبعد انتهاء علاقة العمل أدعى صاحب المحل أن موكليها ارتكبوا عدة مخالفات متمثلة في عدم لبس الكمامات أثناء تأدية العمل وإهمال في نظافة مقر العمل والنظافة الشخصية واتباع الخداع في الحصول على تقارير طبية للامتناع عن الحضور إلى العمل وكذلك التغيب عن العمل دون عذر وعدم احترام أسس الوظيفة والتعامل مع الآخرين وإسرافهم باستخدام مستحضرات المحل والكريمات والشامبو، ورفع دعوى ضدهم يطالبهم بسداد أجر ثلاثة أشهر هي مدة الإشعار المتفق عليها وإلزام كل منهم بسداد 300 دينار تعويضا عن الاضرار وإلزامهم بالمصروفات.
وأشارت زينب إلى انها رفعت دعوى متقابلة طالبت فيها بإلزام المدعي بسداد متخلف أجرة العاملين وبدل الاجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وساعات العمل الإضافية وشهادة الخدمة، وأشارت إلى أنهم التحقوا بالعمل لدى المدعي وتقدموا باستقالتهم مقدمين اخطارا بانتهاء علاقة العمل ولكن المدعي امتنع عن سداد المستحقات المالية الخاصة بهم.
وقد نظرت المحكمة الدعوى وتم الاستماع لشهود جميع الأطراف، ومن ثم انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى الاصلية التي رفعها المدعي وألزمته في الدعوى المتقابلة بإلزامه (صاحب الصالون) أن يؤدي للحلاق الاول 680 دينارا والحلاق الثاني 640 دينارا والحلاق الثالث 460 دينارا عن مستحقاتهم العمالية، وأوضحت أنها رفضت دعواه لعدم ثبوت الدليل على إلحاق الاضرار به او مخالفة المدعى عليهم عقود العمل.
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