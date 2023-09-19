((انفستكورب)) ترعى ((أسبوع أبوظبي للاستدامة)) ومؤتمر الأمم المتحدة ((كوب 28))

((انفستكورب)) ترعى ((أسبوع أبوظبي للاستدامة)) ومؤتمر الأمم المتحدة ((كوب 28))
التاريخ
9/19/2023 7:11:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس، أنها ستكون راعياً لأسبوع أبوظبي للاستدامة كشريك مشارك في القمة. ومن المقرر أن يقام أسبوع أبوظبي للاستدامة في الرابع من ديسمبر خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ( COP 28).
يُعتبر أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمثابة «منصة عالمية لتسريع التنمية المستدامة في العالم» تجمع القادة الحكوميين وصانعي السياسات وقادة الصناعة ورجال الأعمال والمستثمرين والشباب لاستكشاف طرق معالجة تغير المناخ. وسيؤدي أسبوع أبوظبي للاستدامة دوراً حاسماً في الحفاظ على الزخم العالمي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «كوب 28»، من خلال تمكين الحوار المؤثر والشامل بين جميع الجهات المعنية العالمية، وترجمة التعهدات إلى حلول عملية لمستقبل خالٍ من الانبعاثات. وكما في السنوات السابقة، سيتضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة أيضًا فعاليات وفرصًا يقودها الشركاء للمشاركة في الموضوعات المتعلقة بالاستدامة، ومن هؤلاء الشركاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والمجلس الأطلسي، و«تمكين» وغيرها، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ
( COP 28).
تدرك انفستكورب، التي تملك سجلاً حافلاً يزيد عن 40 عاماً في تحديد الشركات التي تحقق تحولاً والاستثمار فيها وتوسيع نطاقها، الدور الأساسي الذي يجب أن يضطلع به رأس المال الخاص والخبرات المرافقة له كحافز للعمل وتحقيق النتائج ودعم جهود الاستدامة. وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت انفستكورب عن رعايتها للمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP 28) الذي سيعقد في دبي، الإمارات العربية المتحدة، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
تعليقاً على ذلك قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لانفستكورب محمد العارضي: «يسعدنا دعم أسبوع أبوظبي للاستدامة، والمشاركة في تبادل الأفكار لتسريع تبني التقنيات والاستراتيجيات والسياسات التي من شأنها المساعدة في مكافحة تغير المناخ. لقد أصبح أسبوع أبوظبي للاستدامة إحدى أقوى المنصات العالمية للعمل المستدام. ونؤمن بأنه من خلال الشراكة والعمل الجماعي توفر فعاليات مثل أسبوع أبوظبي للاستدامة ومؤتمر الأطراف «كوب 28» منصة للمحادثات الضرورية من أجل خلق عالم أكثر استدامة وأوفر ازدهاراً للأجيال القادمة».
تجدر الإشارة إلى أنه في يناير الماضي حضر حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة صاحب السمو الشيخ محمد و13 رئيس دولة ورئيس وزراء، واستضاف الحدث على مدار ستة أيام 36 ألف مشارك من 170 دولة وضم أكثر من 600 متحدث.
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