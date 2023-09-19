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((انفستكورب)) ترعى ((أسبوع أبوظبي للاستدامة)) ومؤتمر الأمم المتحدة ((كوب 28))

9/19/2023 7:11:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬انفستكورب،‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة،‭ ‬أمس،‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬راعياً‭ ‬لأسبوع‭ ‬أبوظبي‭ ‬للاستدامة‭ ‬كشريك‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬القمة‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقام‭ ‬أسبوع‭ ‬أبوظبي‭ ‬للاستدامة‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭).‬

يُعتبر‭ ‬أسبوع‭ ‬أبوظبي‭ ‬للاستدامة‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬منصة‭ ‬عالمية‭ ‬لتسريع‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬تجمع‭ ‬القادة‭ ‬الحكوميين‭ ‬وصانعي‭ ‬السياسات‭ ‬وقادة‭ ‬الصناعة‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬والشباب‭ ‬لاستكشاف‭ ‬طرق‭ ‬معالجة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬وسيؤدي‭ ‬أسبوع‭ ‬أبوظبي‭ ‬للاستدامة‭ ‬دوراً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الزخم‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬28‮»‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬الحوار‭ ‬المؤثر‭ ‬والشامل‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬العالمية،‭ ‬وترجمة‭ ‬التعهدات‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬عملية‭ ‬لمستقبل‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭. ‬وكما‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة،‭ ‬سيتضمن‭ ‬أسبوع‭ ‬أبوظبي‭ ‬للاستدامة‭ ‬أيضًا‭ ‬فعاليات‭ ‬وفرصًا‭ ‬يقودها‭ ‬الشركاء‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاستدامة،‭ ‬ومن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشركاء‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬والمجلس‭ ‬الأطلسي،‭ ‬و«تمكين‮»‬‭ ‬وغيرها،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭
(‬ COP 28‭).‬

تدرك‭ ‬انفستكورب،‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬سجلاً‭ ‬حافلاً‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬40‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬تحولاً‭ ‬والاستثمار‭ ‬فيها‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاقها،‭ ‬الدور‭ ‬الأساسي‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الخاص‭ ‬والخبرات‭ ‬المرافقة‭ ‬له‭ ‬كحافز‭ ‬للعمل‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬الاستدامة‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬أعلنت‭ ‬انفستكورب‭ ‬عن‭ ‬رعايتها‭ ‬للمؤتمر‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬لأطراف‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭) ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

تعليقاً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذي‭ ‬لانفستكورب‭ ‬محمد‭ ‬العارضي‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬دعم‭ ‬أسبوع‭ ‬أبوظبي‭ ‬للاستدامة،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬لتسريع‭ ‬تبني‭ ‬التقنيات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والسياسات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬أسبوع‭ ‬أبوظبي‭ ‬للاستدامة‭ ‬إحدى‭ ‬أقوى‭ ‬المنصات‭ ‬العالمية‭ ‬للعمل‭ ‬المستدام‭. ‬ونؤمن‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬توفر‭ ‬فعاليات‭ ‬مثل‭ ‬أسبوع‭ ‬أبوظبي‭ ‬للاستدامة‭ ‬ومؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬‮«‬كوب‭ ‬28‮»‬‭ ‬منصة‭ ‬للمحادثات‭ ‬الضرورية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خلق‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬وأوفر‭ ‬ازدهاراً‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬حضر‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬أسبوع‭ ‬أبوظبي‭ ‬للاستدامة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬و13‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء،‭ ‬واستضاف‭ ‬الحدث‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬36‭ ‬ألف‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬170‭ ‬دولة‭ ‬وضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬متحدث‭.‬

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