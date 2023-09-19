((فاتيل)) للضيافة و((سويس-بيلريزيدانسيز)) يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لكلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬سعادته‭ ‬بتوقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬سويس‭-‬بيلريزيدانسيز‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬المختلفة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتفاقية‮»‬‭. ‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الاستفادة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬على‭ ‬طلبة‭ ‬الكلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬وتوفير‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬التدريبية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توقيع‭ ‬مجموعة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬والمنتجعات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سويس‭-‬بيلريزيدانسيز‮»‬‭ ‬يعد‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬لقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬مختص‭ ‬ومعني‭ ‬بتوفير‭ ‬الشقق‭ ‬الفندقية‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬متميزة‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬والجودة‮»‬،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تمنياته‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لإدارة‭ ‬الفندق‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشاد‭ ‬علي‭ ‬لاري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬سويس‭-‬بيلريزيدانسيز‮»‬‭ ‬بتوقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاتفاقية‭ ‬تمنح‭ ‬كوادر‭ ‬الكلية‭ ‬خبرات‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬السياحة‭ ‬والفندقة‭ ‬والضيافة،‭ ‬وتترجم‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬النظرية‭ ‬والعملية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الكلية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سويس‭-‬بيلريزيدانسيز‮»‬‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬الخبرات‭ ‬المتميزة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬لكوادر‭ ‬الكلية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأهيلهم‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬السياحة‭ ‬والفندقة‭ ‬والضيافة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تأهيل‭ ‬طلاب‭ ‬كلية‭ ‬فاتيل‭ ‬للضيافة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وعملية‭ ‬متنوعة‭ ‬ومتميزة‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تحقيق‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬2022 – 2026‮»‬‭.‬