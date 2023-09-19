((فاتيل)) للضيافة و((سويس-بيلريزيدانسيز)) يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة
التاريخ
9/19/2023 7:11:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقع المدير العام لكلية «فاتيل» للضيافة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وعضو مجلس الإدارة في فندق «سويس-بيلريزيدانسيز» علي لاري، بحضور مدير الفندق السيد بابار خانياري، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز العلاقات بين الكلية والفندق والاستفادة من خبرات وقدرات الفندق في توفير فرص وخبرات تدريبية متميزة ومختلفة لطلبة الكلية في مجالات وقطاعات الفندقة والسياحة والضيافة.
من جانبه، أعرب المدير العام لكلية «فاتيل» للضيافة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة عن «سعادته بتوقيع الاتفاقية مع فندق «سويس-بيلريزيدانسيز»، مشيراً إلى أنه «سوف يتم تبادل الخبرات المختلفة بين الجانبين من خلال الاتفاقية».
ونوه إلى «الاستفادة الكبرى التي تعود على طلبة الكلية من خلال توقيع الاتفاقية وتوفير مجموعة متنوعة من الخبرات التدريبية من خلال توقيع مجموعة متميزة من الاتفاقيات مع عدد من الفنادق والمنتجعات في مملكة البحرين».
وأشار إلى أن «سويس-بيلريزيدانسيز» يعد إضافة نوعية لقطاع السياحة في البحرين وخاصة أنه مختص ومعني بتوفير الشقق الفندقية عبر تقديم خدمات متميزة عالية المستوى والجودة»، معرباً عن «تمنياته التوفيق والنجاح لإدارة الفندق».
من جهته، أشاد علي لاري عضو مجلس الإدارة في فندق «سويس-بيلريزيدانسيز» بتوقيع الاتفاقية مع كلية «فاتيل» للضيافة، مشيراً إلى أن «الاتفاقية تمنح كوادر الكلية خبرات متميزة في قطاعات السياحة والفندقة والضيافة، وتترجم البرامج الأكاديمية النظرية والعملية التي تقدمها الكلية».
وأكد أن «سويس-بيلريزيدانسيز» حريص على تقديم كافة الخبرات المتميزة بالإضافة إلى التدريب والتطوير لكوادر الكلية من أجل تأهيلهم لسوق العمل في قطاعات السياحة والفندقة والضيافة.
وأوضح أن «تأهيل طلاب كلية فاتيل للضيافة من خلال الانخراط في برامج تدريبية وعملية متنوعة ومتميزة يصب في صالح تحقيق استراتيجية السياحة 2022 – 2026».
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