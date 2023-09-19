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وزير الصناعة والتجارة يجتمع برئيس مجلس إدارة شركة سولومون كابيتال

9/19/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أنّ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتلك‭ ‬مناخاً‭ ‬استثمارياً‭ ‬مميزاً،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬المستمرة‭ ‬لاستراتيجياتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬الطموحة،‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬الدفع‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬مستدام،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العالمية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬ديفيد‭ ‬سولومون‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬سولومون‭ ‬كابيتال،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬نوّه‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بالمكانة‭ ‬الرائدة‭ ‬لشركة‭ ‬سولومون‭ ‬كابيتال،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬التجارية‭ ‬والمصرفية‭ ‬ومعظم‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬المهنية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬عقد‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬المثمرة‭.‬

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