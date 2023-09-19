وزير الصناعة والتجارة يجتمع برئيس مجلس إدارة شركة سولومون كابيتال

وزير الصناعة والتجارة يجتمع برئيس مجلس إدارة شركة سولومون كابيتال
التاريخ
9/19/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أنّ مملكة البحرين تمتلك مناخاً استثمارياً مميزاً، وذلك في ظل التطورات المستمرة لاستراتيجياتها الاقتصادية والتنموية الطموحة، والرامية إلى الدفع نحو اقتصاد مستدام، الأمر الذي أسهم في جذب العديد من الاستثمارات العالمية.
جاء ذلك لدى اجتماعه مع ديفيد سولومون رئيس مجلس إدارة شركة سولومون كابيتال، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الاجتماع نوّه وزير الصناعة والتجارة بالمكانة الرائدة لشركة سولومون كابيتال، التي تعتبر أحد أهم الشركات في مجال تقديم الخدمات الاستشارية التجارية والمصرفية ومعظم الخدمات المالية المهنية، مؤكداً أهمية عقد مثل هذه اللقاءات المثمرة.
MENAFN19092023000055011008ID1107101801
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.