وزير الصناعة والتجارة يجتمع برئيس مجلس إدارة شركة سولومون كابيتال

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬ديفيد‭ ‬سولومون‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬سولومون‭ ‬كابيتال،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬نوّه‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بالمكانة‭ ‬الرائدة‭ ‬لشركة‭ ‬سولومون‭ ‬كابيتال،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬التجارية‭ ‬والمصرفية‭ ‬ومعظم‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬المهنية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬عقد‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬المثمرة‭.‬