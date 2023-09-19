المعهد حريص على فتح مسارات أوسع من التعاون مع الأمم المتحدة في البحرين

المعهد حريص على فتح مسارات أوسع من التعاون مع الأمم المتحدة في البحرين
التاريخ
9/19/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال لقائها المنسق المقيم للأمم المتحدة.. المدير العام لمعهد الإدارة العامة:
أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن المعهد حريصٌ على فتح مسارات أوسع من التعاون مع الأمم المتحدة في مملكة البحرين، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لمملكة البحرين الرامية إلى مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى لقائها خالد المقود المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في مملكة البحرين، يرافقه فراس غرايبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة.
وأوضحت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة أن معهد الإدارة العامة حريصٌ على تضمين أهداف التنمية المستدامة في كافة برامجه وخططه ومبادراته، التي تم تصميمها وتنفيذها على يد الكوادر الوطنية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية في المجال الإداري للقطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن المعهد يعمل حاليًا على تطوير مختلف البرامج التدريبية وخططه بما يتماشى مع المتطلبات المستقبلية، التي تعد أهداف التنمية المستدامة ضمن أولوياتها، نحو تحقيق أجندة مملكة البحرين ورؤيتها الاقتصادية 2030.
كما أشاد خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لمواءمة خططها ومبادراتها مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى العمل الدؤوب لمعهد الإدارة العامة في سبيل تضمين أهداف التنمية المستدامة في كافة برامجه ومبادراته التدريبية والبحثية والاستشارية وغيرها، ما أسهم في رفع مستوى الوعي لدى القيادات الوطنية في القطاعين العام والخاص، وإدماجها في الخطط والمبادرات التنموية، واستراتيجيات العمل المؤسسي، بما يسهم في وصول مملكة البحرين إلى طموحاتها المرجوة على الصعيد التنموي، مؤكّدًا دعم الفريق القطري للأمم المتحدة لجميع برامج ومشاريع المملكة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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