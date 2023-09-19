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المعهد حريص على فتح مسارات أوسع من التعاون مع الأمم المتحدة في البحرين

9/19/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال لقائها المنسق المقيم للأمم المتحدة.. المدير العام لمعهد الإدارة العامة:

أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬المعهد‭ ‬حريصٌ‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬مسارات‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائها‭ ‬خالد‭ ‬المقود‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬لأنشطة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يرافقه‭ ‬فراس‭ ‬غرايبة‭ ‬الممثل‭ ‬المقيم‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬بالإنابة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬حريصٌ‭ ‬على‭ ‬تضمين‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬برامجه‭ ‬وخططه‭ ‬ومبادراته،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬وتنفيذها‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإداري‭ ‬للقطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعهد‭ ‬يعمل‭ ‬حاليًا‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬وخططه‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ضمن‭ ‬أولوياتها،‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أجندة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورؤيتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭. ‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬خالد‭ ‬المقود‭ ‬المنسق‭ ‬المقيم‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المملكة‭ ‬لمواءمة‭ ‬خططها‭ ‬ومبادراتها‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تضمين‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬برامجه‭ ‬ومبادراته‭ ‬التدريبية‭ ‬والبحثية‭ ‬والاستشارية‭ ‬وغيرها،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬القيادات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وإدماجها‭ ‬في‭ ‬الخطط‭ ‬والمبادرات‭ ‬التنموية،‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬وصول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬طموحاتها‭ ‬المرجوة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬التنموي،‭ ‬مؤكّدًا‭ ‬دعم‭ ‬الفريق‭ ‬القطري‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لجميع‭ ‬برامج‭ ‬ومشاريع‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

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