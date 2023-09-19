وزارة التنمية الاجتماعية تفتح باب التسجيل في (42) دورة فنية ومتخصصة مجانية
التاريخ
9/19/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت هناء محمد ناصر مدير إدارة المراكز وتنمية الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية، فتح باب التسجيل للالتحاق في (42) دورة تدريبية ووحدة إنتاجية واحترافية مخصصة لأصحاب المشاريع المنزلية، والحاصلين على قيد المنزل المنتج، بالإضافة إلى الدورات العامة المفتوحة لمختلف أفراد المجتمع، وذلك في كل من مراكز التنمية الاجتماعية، ومراكز الأسر المنتجة، مشيرة إلى أنّ فترة الدورات التدريبية والاحترافية سوف تمتد من شهر واحد حتى ثلاثة أشهر بحسب نوع الدورة وخلال الفترتين الصباحية والمسائية.
وأوضحت أن البرامج والدورات التدريبية الفنية والتخصصية التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية متاحة مجاناً للراغبين بالالتحاق بها من مختلف أفراد المجتمع، وسوف تنفذ في مركز سترة الاجتماعي، ومركز ابن خلدون الاجتماعي، ومركز عبدالله بن يوسف فخرو الاجتماعي، ومركز المحرق الاجتماعي، ومركز الرفاع الاجتماعي، ومركز جدحفص الاجتماعي، إلى جانب مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، وذلك خلال أيام الأسبوع، حيث تتراوح مدتها من يومين وأخرى تستمر أكثر من ذلك، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على جميع الدورات التدريبية المتاحة والتسجيل فيها عبر زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية من خلال الرابط www . social . gov . bh أو عبر حساب الوزارة في منصة الانستغرام mosdbahrain .
وأضافت مدير إدارة المراكز وتنمية الأسرة والطفولة أنه تم مراعاة أن تتضمن الدورات التدريبية والوحدات الإنتاجية التي ستقدم في مراكز التنمية الاجتماعية باقة متنوعة من الأنشطة أبرزها الرسم بالمسامير والخيوط، أساسيات الطبخ، تصميم الأزياء، صناعة الشموع العضوية، بالإضافة إلى التصوير الاحترافي بالهاتف، والزراعة المنزلية وغيرها.
وقالت إنّ الدورات التخصصية الاحترافية سوف تقدم بمراكز التنمية الاجتماعية وكذلك في مراكز دعم الأسر المنتجة، وستتضمن فن المكرميات، التطريز اليدوي، النقدة، وتصفيف الشعر، لافتة إلى أنه لقبول طلبات الالتحاق بهذا النوع من الدورات يجب توفر سجل قيد المنزل المنتج للمشاريع المنزلية، حيث يقدم البرنامج منظومة دعم متكاملة للأسر والأفراد الملتحقين به، والتي تبدأ بالتدريب ومن ثم التطوير لتمكين تلك الفئة من الاستدامة في عملهم والتحول المستقبلي إلى رواد أعمال، كما يوفر البرنامج التمويل بقروض ميسرة من خلال بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر، لتمكينهم من تطوير أعمالهم وتأهيلهم لإيجاد فرص متكافئة في سوق العمل.
وبيّنت مدير إدارة المراكز وتنمية الأسرة والطفولة أنه تم انتقاء الدورات التدريبية بالتعاون والتنسيق مع عدد من معاهد ومراكز التدريب المرخصة والمعتمدة، حيث سيقدمها نخبة من رواد الأعمال والمدربين المحترفين، بهدف تمكين الملتحقين من الأفراد والأسر البحرينية اقتصادياً وتنموياً، إلى جانب تطوير وتنمية مهاراتهم، وتشجيع ريادة الأعمال لدى المواطنين والباحثين عن عمل للاحتراف في المشروعات المنزلية.
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