وزارة التنمية الاجتماعية تفتح باب التسجيل في (42) دورة فنية ومتخصصة مجانية

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬البرامج‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬الفنية‭ ‬والتخصصية‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬متاحة‭ ‬مجاناً‭ ‬للراغبين‭ ‬بالالتحاق‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬وسوف‭ ‬تنفذ‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬سترة‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ومركز‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ومركز‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬فخرو‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ومركز‭ ‬المحرق‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ومركز‭ ‬الرفاع‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ومركز‭ ‬جدحفص‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مجمع‭ ‬العاصمة‭ ‬لمنتجات‭ ‬الأيدي‭ ‬البحرينية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع،‭ ‬حيث‭ ‬تتراوح‭ ‬مدتها‭ ‬من‭ ‬يومين‭ ‬وأخرى‭ ‬تستمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬المتاحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬فيها‭ ‬عبر‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرابط‭ ‬ www ‭.‬ social ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬حساب‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬الانستغرام‭ ‬ mosdbahrain ‭.‬

‭ ‬وأضافت‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المراكز‭ ‬وتنمية‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفولة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬مراعاة‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬والوحدات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬التي‭ ‬ستقدم‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬باقة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬أبرزها‭ ‬الرسم‭ ‬بالمسامير‭ ‬والخيوط،‭ ‬أساسيات‭ ‬الطبخ،‭ ‬تصميم‭ ‬الأزياء،‭ ‬صناعة‭ ‬الشموع‭ ‬العضوية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التصوير‭ ‬الاحترافي‭ ‬بالهاتف،‭ ‬والزراعة‭ ‬المنزلية‭ ‬وغيرها‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬إنّ‭ ‬الدورات‭ ‬التخصصية‭ ‬الاحترافية‭ ‬سوف‭ ‬تقدم‭ ‬بمراكز‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬دعم‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة،‭ ‬وستتضمن‭ ‬فن‭ ‬المكرميات،‭ ‬التطريز‭ ‬اليدوي،‭ ‬النقدة،‭ ‬وتصفيف‭ ‬الشعر،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لقبول‭ ‬طلبات‭ ‬الالتحاق‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬يجب‭ ‬توفر‭ ‬سجل‭ ‬قيد‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ ‬للمشاريع‭ ‬المنزلية،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬البرنامج‭ ‬منظومة‭ ‬دعم‭ ‬متكاملة‭ ‬للأسر‭ ‬والأفراد‭ ‬الملتحقين‭ ‬به،‭ ‬والتي‭ ‬تبدأ‭ ‬بالتدريب‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬التطوير‭ ‬لتمكين‭ ‬تلك‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬عملهم‭ ‬والتحول‭ ‬المستقبلي‭ ‬إلى‭ ‬رواد‭ ‬أعمال،‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬البرنامج‭ ‬التمويل‭ ‬بقروض‭ ‬ميسرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بيت‭ ‬الأسرة‭ ‬للتمويل‭ ‬متناهي‭ ‬الصغر،‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬أعمالهم‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬لإيجاد‭ ‬فرص‭ ‬متكافئة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وبيّنت‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المراكز‭ ‬وتنمية‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفولة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬انتقاء‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬معاهد‭ ‬ومراكز‭ ‬التدريب‭ ‬المرخصة‭ ‬والمعتمدة،‭ ‬حيث‭ ‬سيقدمها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والمدربين‭ ‬المحترفين،‭ ‬بهدف‭ ‬تمكين‭ ‬الملتحقين‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬اقتصادياً‭ ‬وتنموياً،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬وتشجيع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬لدى‭ ‬المواطنين‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬للاحتراف‭ ‬في‭ ‬المشروعات‭ ‬المنزلية‭. ‬