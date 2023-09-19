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وزير الخارجية: البحرين تحرص على الارتقاء بالعلاقات مع ألمانيا إلى مستويات أرحب

9/19/2023 7:11:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬أولاف‭ ‬شولتز،‭ ‬مستشار‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬بمقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الخمسين‭ ‬لعضوية‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقد‭ ‬نقل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬أولاف‭ ‬شولتز،‭ ‬مستشار‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لألمانيا‭ ‬وشعبها‭ ‬الصديق‭ ‬بدوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬هنأ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السيد‭ ‬أولاف‭ ‬شولتز،‭ ‬بالذكرى‭ ‬الخمسين‭ ‬لعضوية‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مثمنًا‭ ‬دور‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬وأهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بعمق‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديقة،‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬تقدمٍ‭ ‬وتطورٍ‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬والرغبة‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بهذه‭ ‬العلاقات‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭. ‬

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