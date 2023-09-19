وزير الخارجية: البحرين تحرص على الارتقاء بالعلاقات مع ألمانيا إلى مستويات أرحب

وزير الخارجية: البحرين تحرص على الارتقاء بالعلاقات مع ألمانيا إلى مستويات أرحب
التاريخ
9/19/2023 7:11:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، حفل الاستقبال الذي أقامه أولاف شولتز، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لعضوية جمهورية ألمانيا الاتحادية في الأمم المتحدة.
وقد نقل وزير الخارجية خلال الحفل تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى أولاف شولتز، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتمنياتهما لألمانيا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.
وبهذه المناسبة، هنأ وزير الخارجية السيد أولاف شولتز، بالذكرى الخمسين لعضوية جمهورية ألمانيا الاتحادية في الأمم المتحدة، مثمنًا دور ألمانيا في دعم جهود وأهداف الأمم المتحدة، مشيدًا بعمق علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وما وصلت إليه من تقدمٍ وتطورٍ بفضل الرعاية الكريمة والرغبة المشتركة من قيادتي البلدين، مؤكدًا حرص المملكة على مواصلة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أرحب بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
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