وفق تقرير ((فريزر)) العالمي.. البحرين تحافظ على صدارتها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي

وفق تقرير ((فريزر)) العالمي.. البحرين تحافظ على صدارتها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي
التاريخ
9/19/2023 7:11:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصدرت مملكة البحرين قائمة الدول العربية كأكثر الاقتصادات حرية في العالم العربي ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2023 الصادر عن معهد فريزر، وحصدت العلامات الكاملة في 9 مؤشرات مختلفة يقيسها التقرير.
وقد تصدرت مملكة البحرين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن مؤشر (حرية دخول الأسواق والمنافسة)، كما تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي ضمن ثلاث من أصل خمس ركائز رئيسية يقيسها التقرير، من بينها مؤشر (حرية التجارة الدولية)، لتسهم تلك التطورات التي شهدتها المملكة، وانعكست على نتائج التقرير في خلق بيئة جاذبة ومستدامة لممارسة الأعمال.
وتحرص مملكة البحرين على استمرارية تطوير السياسات والمبادرات الداعمة والمحفزة للنشاط الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس جليا ضمن ترتيب المملكة المتقدم في التقارير والمؤشرات الدولية، لتحتل الترتيب الـ45 عالميا من بين 165 دولة شملها التقرير، ولتعكس جهود فريق البحرين الحثيثة نحو وضع مملكة البحرين في الصدارة.
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