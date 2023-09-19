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وفق تقرير ((فريزر)) العالمي.. البحرين تحافظ على صدارتها كأكثر اقتصاد حر في العالم العربي

9/19/2023 7:11:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصدرت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قائمة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬كأكثر‭ ‬الاقتصادات‭ ‬حرية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬ضمن‭ ‬تقرير‭ ‬الحرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬2023‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬معهد‭ ‬فريزر،‭ ‬وحصدت‭ ‬العلامات‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬مؤشرات‭ ‬مختلفة‭ ‬يقيسها‭ ‬التقرير‭.‬

وقد‭ ‬تصدرت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬ضمن‭ ‬مؤشر‭ (‬حرية‭ ‬دخول‭ ‬الأسواق‭ ‬والمنافسة‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬تصدرت‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ضمن‭ ‬ثلاث‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمس‭ ‬ركائز‭ ‬رئيسية‭ ‬يقيسها‭ ‬التقرير،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مؤشر‭ (‬حرية‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭)‬،‭ ‬لتسهم‭ ‬تلك‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬المملكة،‭ ‬وانعكست‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬التقرير‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬جاذبة‭ ‬ومستدامة‭ ‬لممارسة‭ ‬الأعمال‭.‬

وتحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬تطوير‭ ‬السياسات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬والمحفزة‭ ‬للنشاط‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬جليا‭ ‬ضمن‭ ‬ترتيب‭ ‬المملكة‭ ‬المتقدم‭ ‬في‭ ‬التقارير‭ ‬والمؤشرات‭ ‬الدولية،‭ ‬لتحتل‭ ‬الترتيب‭ ‬الـ45‭ ‬عالميا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬165‭ ‬دولة‭ ‬شملها‭ ‬التقرير،‭ ‬ولتعكس‭ ‬جهود‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الحثيثة‭ ‬نحو‭ ‬وضع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭.‬

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