مع شحّ الأسماك المحلية.. الصافي ينافس الهامور في الأسعار

مع شحّ الأسماك المحلية.. الصافي ينافس الهامور في الأسعار
التاريخ
9/19/2023 7:11:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت الأسواق شحّا كبيرا في كميات الأسماك المحلية مع ارتفاع أسعار السمك المعروضة بكميات قليلة مثل سمك الصافي الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 7 دنانير والثلاجة إلى 250 دينارا حتى أصبح ينافس سعر سمك الهامور الذي يصل سعر الكيلو منه إلى 7 دنانير، وأرجع الصيادون ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الجوّ.
ويقول الجزاف عقيل علي أحمد: «من بداية شهر الصيف لاحظنا انخفاضا في كميات الأسماك في البحر بسبب ارتفاع درجة حرارة البحر، وعدم دخول الصيادين البحر لعلمهم بعدم توافر كميات الصيد التي تسدّ مصاريفهم.
وأضاف: «ربما هناك أسماك خارجية كثيرة تباع في الأسواق، ولكن الأسماك المحلية شحيحة جدا، وإذا توافرت تكون أسعارها مرتفعة جدا وجودتها قليلة، فقد ارتفع سعر سمك الشعري من دينارين إلى 4 دنانير ونصف للكيلو، والصافي ارتفع سعره من دينارين ونصف إلى 7 دنانير للكيلو.
وتوقع الصيادون توافر الأسماك المحلية بأسعار مناسبة بعد شهر تقريبا مع اعتدال درجات الحرارة وانتهاء فصل الصيف.
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