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مع شحّ الأسماك المحلية.. الصافي ينافس الهامور في الأسعار

9/19/2023 7:11:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت‭ ‬الأسواق‭ ‬شحّا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬كميات‭ ‬الأسماك‭ ‬المحلية‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬السمك‭ ‬المعروضة‭ ‬بكميات‭ ‬قليلة‭ ‬مثل‭ ‬سمك‭ ‬الصافي‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬سعر‭ ‬الكيلو‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬دنانير‭ ‬والثلاجة‭ ‬إلى‭ ‬250‭ ‬دينارا‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬ينافس‭ ‬سعر‭ ‬سمك‭ ‬الهامور‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬سعر‭ ‬الكيلو‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬دنانير،‭ ‬وأرجع‭ ‬الصيادون‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الجوّ‭.‬

ويقول‭ ‬الجزاف‭ ‬عقيل‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭: ‬‮«‬من‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬الصيف‭ ‬لاحظنا‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬كميات‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬البحر،‭ ‬وعدم‭ ‬دخول‭ ‬الصيادين‭ ‬البحر‭ ‬لعلمهم‭ ‬بعدم‭ ‬توافر‭ ‬كميات‭ ‬الصيد‭ ‬التي‭ ‬تسدّ‭ ‬مصاريفهم‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬هناك‭ ‬أسماك‭ ‬خارجية‭ ‬كثيرة‭ ‬تباع‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬ولكن‭ ‬الأسماك‭ ‬المحلية‭ ‬شحيحة‭ ‬جدا،‭ ‬وإذا‭ ‬توافرت‭ ‬تكون‭ ‬أسعارها‭ ‬مرتفعة‭ ‬جدا‭ ‬وجودتها‭ ‬قليلة،‭ ‬فقد‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬سمك‭ ‬الشعري‭ ‬من‭ ‬دينارين‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬دنانير‭ ‬ونصف‭ ‬للكيلو،‭ ‬والصافي‭ ‬ارتفع‭ ‬سعره‭ ‬من‭ ‬دينارين‭ ‬ونصف‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬دنانير‭ ‬للكيلو‭. ‬

وتوقع‭ ‬الصيادون‭ ‬توافر‭ ‬الأسماك‭ ‬المحلية‭ ‬بأسعار‭ ‬مناسبة‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬تقريبا‭ ‬مع‭ ‬اعتدال‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬وانتهاء‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭. ‬

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