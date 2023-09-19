مع شحّ الأسماك المحلية.. الصافي ينافس الهامور في الأسعار

ويقول‭ ‬الجزاف‭ ‬عقيل‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭: ‬‮«‬من‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬الصيف‭ ‬لاحظنا‭ ‬انخفاضا‭ ‬في‭ ‬كميات‭ ‬الأسماك‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬البحر،‭ ‬وعدم‭ ‬دخول‭ ‬الصيادين‭ ‬البحر‭ ‬لعلمهم‭ ‬بعدم‭ ‬توافر‭ ‬كميات‭ ‬الصيد‭ ‬التي‭ ‬تسدّ‭ ‬مصاريفهم‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬هناك‭ ‬أسماك‭ ‬خارجية‭ ‬كثيرة‭ ‬تباع‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬ولكن‭ ‬الأسماك‭ ‬المحلية‭ ‬شحيحة‭ ‬جدا،‭ ‬وإذا‭ ‬توافرت‭ ‬تكون‭ ‬أسعارها‭ ‬مرتفعة‭ ‬جدا‭ ‬وجودتها‭ ‬قليلة،‭ ‬فقد‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬سمك‭ ‬الشعري‭ ‬من‭ ‬دينارين‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬دنانير‭ ‬ونصف‭ ‬للكيلو،‭ ‬والصافي‭ ‬ارتفع‭ ‬سعره‭ ‬من‭ ‬دينارين‭ ‬ونصف‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬دنانير‭ ‬للكيلو‭. ‬

وتوقع‭ ‬الصيادون‭ ‬توافر‭ ‬الأسماك‭ ‬المحلية‭ ‬بأسعار‭ ‬مناسبة‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬تقريبا‭ ‬مع‭ ‬اعتدال‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬وانتهاء‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭. ‬