((التنسيقية)) تطلـع على مستجدات تـنـفـيـذ استراتيجية قطاع السياحة
التاريخ
9/19/2023 7:11:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة التنسيقية الـ463.
وذكر حساب «سمو ولي العهد» على موقع التواصل الاجتماعي «اكس» أن اللجنة التنسيقية اطلعت على مستجدات تنفيذ استراتيجية قطاع السياحة (2022 - 2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي، كما استعرضت اللجنة التنسيقية الموضوعات المتصلة بالبنية التحتية وقطاع الاتصالات.
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