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العراق يدين ((العدوان التركي المتكرر)) على أراضيه

9/19/2023 7:11:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بغداد‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أدانت‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬العدوان‭ ‬التركي‭ ‬المتكرر‮»‬،‭ ‬غداة‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬قال‭ ‬العراق‭ ‬إنها‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬تركيا،‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭. ‬ونادراً‭ ‬ما‭ ‬تعلّق‭ ‬أنقرة‭ ‬على‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬تشنّ‭ ‬هجمات‭ ‬ضدّ‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الأكراد‭ ‬الأتراك‭. ‬إلّا‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬مطار‭ ‬زراعي‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬المتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي،‭ ‬يعدّ‭ ‬أمراً‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭. ‬وذكر‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬عبداللطيف‭ ‬رشيد‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬سيتمّ‭ ‬‮«‬استدعاء‭ ‬السفير‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لتسليمه‭ ‬رسالة‭ ‬احتجاج‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‮»‬‭.

وتمنّى‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬‮«‬الرحمة‭ ‬والخلود‭ ‬لشهداء‭ ‬العراق‭ ‬الأبطال‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬والعسكريين‭ ‬الآمنين‭ ‬الذين‭ ‬قضوا‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬العدوان‭ ‬التركي‭ ‬المتكرر‮»‬‭. ‬وقصفت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬الاثنين‭ ‬مطار‭ ‬عربت‭ ‬الزراعي‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬السليمانية،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬والذي‭ ‬يستخدم‭ ‬للطائرات‭ ‬الخاصة‭ ‬برشّ‭ ‬المبيدات‭ ‬الزراعية‭. ‬وأسفرت‭ ‬الضربة‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬وإصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭.
‬في‭ ‬الأثناء،‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬اللواء‭ ‬يحيى‭ ‬رسول‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الطائرة‭ ‬المسيّرة‭ ‬قامت‭ ‬‮«‬بدخول‭ ‬الأجواء‭ ‬العراقية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬وقصف‭ ‬مطار‭ ‬عربت‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المسؤول‭ ‬العسكري‭ ‬الكبير‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬يشكل‭ ‬انتهاكا‭ ‬لسيادة‭ ‬العراق،‭ ‬وأمنه‭ ‬وسلامة‭ ‬أراضيه‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬يحتفظ‭ ‬بحقه‭ ‬بوضع‭ ‬حد‭ ‬لهذه‭ ‬الخروقات‮»‬‭.

ورأى‭ ‬يحيى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬المتكررة‭ ‬لا‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬مبدأ‭ ‬علاقات‭ ‬حسن‭ ‬الجوار‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬وتهدد‭ ‬بتقويض‭ ‬جهود‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬وأمنية‭ ‬طيبة‭ ‬ومتوازنة‭ ‬مع‭ ‬جيرانه‮»‬‭. ‬

في‭ ‬السليمانية،‭ ‬شارك‭ ‬المئات‭ ‬أمس‭ ‬بتشييع‭ ‬أحد‭ ‬ضحايا‭ ‬قصف‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬السليمانية،‭ ‬بينهم‭ ‬عناصر‭ ‬أمن‭ ‬وعائلة‭ ‬الضحية‭ ‬وسكان‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬شاهد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أدان‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬أي‭ ‬انتهاك‭ ‬يمس‭ ‬سيادة‭ ‬أراضي‭ ‬الإقليم‭ ‬والعراق‮»‬،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬رفضه‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الأعمال‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬أمن‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وتقوض‭ ‬استقراره‮»‬‭. ‬

ونددت‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬كذلك‭ ‬بالهجوم،‭ ‬معتبرةً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬معالجة‭ ‬الشواغل‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭ ‬والدبلوماسية،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الضربات‮»‬‭.‬

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