انقطاع الاتصالات في درنة غداة تظاهرات طالبت بمحاسبة السلطات

وأكدت‭ ‬مصادر‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬درنة‭ ‬انقطاع‭ ‬شبكتي‭ ‬الهواتف‭ ‬النقالة‭ ‬والانترنت‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬ولم‭ ‬تتمكن‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مراسليها‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬أو‭ ‬الرسائل‭. ‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬غداة‭ ‬تنظيم‭ ‬السكان‭ ‬تظاهرة‭ ‬طالبوا‭ ‬فيها‭ ‬بمحاسبة‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬يحمّلونها‭ ‬مسؤولية‭ ‬تداعيات‭ ‬فيضانات‭ ‬تسبّبت‭ ‬بمقتل‭ ‬وفقدان‭ ‬آلاف‭ ‬الأرواح‭ ‬وبدمار‭ ‬هائل،‭ ‬نتيجة‭ ‬الاعصار‭ ‬‮«‬دانيال‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬وأدى‭ ‬الى‭ ‬انهيار‭ ‬سدَّين‭. ‬وأعلنت‭ ‬‮«‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬للاتصالات‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬قطعا‭ ‬في‭ ‬كوابل‭ ‬الألياف‭ ‬البصرية‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬درنة‮»‬‭. ‬

وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬ليببا‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تكون‭ ‬نتيجة‭ ‬أعمال‭ ‬تخريب‭ ‬متعمدة‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬تحاول‭ ‬الوصول‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬إصلاحها‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬السكّان‭ ‬تجمعوا‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬المسجد‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬درنة‭ ‬وهتفوا‭ ‬بشعارات‭ ‬مناهضة‭ ‬لسلطات‭ ‬الشرق‭ ‬التي‭ ‬يجسّدها‭ ‬البرلمان‭ ‬ورئيسه‭ ‬عقيلة‭ ‬صالح‭. ‬ورددوا‭ ‬صيحات‭ ‬تقول‭: ‬‮«‬الشعب‭ ‬يريد‭ ‬إسقاط‭ ‬البرلمان‮»‬‭ ‬و«لا‭ ‬إله‭ ‬إلا‭ ‬الله‭ ‬عقيلة‭ ‬عدو‭ ‬الله‮»‬‭ ‬و‮«‬اللي‭ ‬يسرق‭ ‬واللي‭ ‬خان‭ ‬يشنق‭ ‬في‭ ‬الميدان‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬سكان‭ ‬درنة‮»‬‭ ‬تمت‭ ‬قراءته‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرة،‭ ‬دعا‭ ‬المتظاهرون‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الليبي‭ ‬الى‭ ‬الاسراع‭ ‬‮«‬بنتائج‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الكارثة‭ ‬التي‭ ‬حلّت‭ ‬بمدينة‭ ‬درنة،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬والقضائية‭ ‬كافة‭ ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬له‭ ‬يد‭ ‬في‭ ‬إهمال‭ ‬أو‭ ‬سرقات‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬دون‭ ‬التستر‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مجرم‮»‬‭. ‬

وتوجّه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬قيل‭ ‬إنه‭ ‬لرئيس‭ ‬البلدية‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬الغيثي،‭ ‬حيث‭ ‬عمدوا‭ ‬إلى‭ ‬إضرام‭ ‬النار‭ ‬هاتفين‭: ‬‮«‬دم‭ ‬الشهداء‭ ‬ما‭ ‬يمشيش‭ ‬هباء‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬مشاهد‭ ‬تم‭ ‬تداولها‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬وبثّتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬ليبية‭. ‬

وبعد‭ ‬التظاهرة،‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬أسامة‭ ‬حمّاد‭ ‬حل‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬درنة،‭ ‬وأمر‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬بشأنه،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬تلفزيون‭ ‬‮«‬المسار‮»‬‭ ‬الليبي‭. ‬وبحسب‭ ‬سياسيين‭ ‬ومحللين،‭ ‬أُسقطت‭ ‬صيانة‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬سدّي‭ ‬درنة‭ ‬اللذين‭ ‬انهارا‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬الإعصار،‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬السلطات‭ ‬بسبب‭ ‬الفوضى‭ ‬العارمة‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وأدت‭ ‬الفيضانات‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬3338‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية‭ ‬مؤقتة‭ ‬أصدرها‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الشرق‭ ‬عثمان‭ ‬عبدالجليل‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭. ‬

وليبيا‭ ‬غارقة‭ ‬في‭ ‬الفوضى‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬وتتنافس‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬فيها‭ ‬حكومتان،‭ ‬الأولى‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬طرابلس‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬مقرًا‭ ‬ويرأسها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬الدبيبة‭ ‬وتعترف‭ ‬بها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأخرى‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬يرأسها‭ ‬حمّاد،‭ ‬وهي‭ ‬مكلّفة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ومدعومة‭ ‬من‭ ‬الرجل‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬المشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭. ‬

وليل‭ ‬الأحد‭ ‬الإثنين‭ ‬10‭-‬11‭ ‬سبتمبر،‭ ‬انهار‭ ‬سدّان‭ ‬رئيسيان‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬وادي‭ ‬درنة‭ ‬الصغير‭ ‬بنيا‭ ‬في‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬طينية‭ ‬ضخمة‭ ‬كانت‭ ‬أشبه‭ ‬بموجة‭ ‬‮«‬تسونامي‮»‬‭ ‬هائلة،‭ ‬دمّرت‭ ‬جسورا‭ ‬وجرفت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬مع‭ ‬سكانها‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المطلّة‭ ‬على‭ ‬المتوسط‭ ‬والبالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭. ‬