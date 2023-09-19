Wednesday, 20 September 2023 05:11 GMT

في انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.. جوتيريتش يحذر من التحديات والكوارث المحيطة بالبشر

9/19/2023 7:11:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال‭ ‬افتتاحه‭ ‬اجتماعات‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬جدد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬المحيطة‭ ‬بالبشر‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬أو‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وذكّر‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬أمس‭ ‬بالمأساة‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬بمدينة‭ ‬درنة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الليبي‭ ‬جراء‭ ‬الفيضانات‭ ‬والسيول‭ ‬التي‭ ‬اجتاحتها‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬حاصدة‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭ ‬والمفقودين،‭ ‬بعدما‭ ‬جرفت‭ ‬أحياء‭ ‬برمتها‭ ‬وألقت‭ ‬بمئات‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬البحر‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬درنة‭ ‬مثال‭ ‬صارخ‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬والكوارث‭ ‬المحيطة‭ ‬بالبشر‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬برمته‭ ‬يواجه‭ ‬ما‭ ‬وصفها‭ ‬‮«‬بالتهديدات‭ ‬الوجودية‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ‭ ‬والتقنيات‭ ‬‮«‬المدمرة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الكارثة‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬مدينة‭ ‬درنة،‭ ‬وحصدت‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭ ‬جراء‭ ‬العاصفة‭ ‬دانيال،‭ ‬دفعت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تسليط‭ ‬الأضواء‭ ‬على‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬والاحتباس‭ ‬الحراري،‭ ‬وكافة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تهدد‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬لا‭ ‬تلقى‭ ‬آذانا‭ ‬صاغية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسودان‭ ‬فرأى‭ ‬جوتيريش‭ ‬أن‭ ‬البلد‭ ‬ينزلق‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬شاملة‭ ‬ويواجه‭ ‬خطر‭ ‬الانقسام،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭.‬

وعن‭ ‬سوريا،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬السلام‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بعيد‭ ‬المنال،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬البلاد‭ ‬أضحت‭ ‬ركاما‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬حث‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬المتعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬وإصلاح‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬وإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬الهيكل‭ ‬المالي‭ ‬الدولي‭.‬

كما‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬المتعدد‭ ‬الأقطاب‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬فعالة‭ ‬وقوية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هيكل‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬يتعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬المتتالية‭ ‬على‭ ‬العالم،‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬تطالب‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬الجنوب‭ ‬بالتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬كانت‭ ‬كلمة‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويس‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬منتظرة‭. ‬

واعتبر‭ ‬لولا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تكشف‭ ‬عجزنا‭ ‬الجماعي‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬أهداف‭ ‬ومبادئ‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬لولا‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬حل‭ ‬دائم‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬على‭ ‬الحوار‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوجان‭ ‬الذي‭ ‬أبقت‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬صلاتها‭ ‬بموسكو‭ ‬وكييف‭ ‬خلال‭ ‬النزاع،‭ ‬أنه‭ ‬سيكثّف‭ ‬جهوده‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬للحرب‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭-‬الأوكرانية،‭ ‬لقد‭ ‬جهدنا‭ ‬للإبقاء‭ ‬على‭ ‬أصدقائنا‭ ‬الروس‭ ‬والأوكرانيين‭ ‬حول‭ ‬الطاولة‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬‮«‬أدرك‭ ‬أنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬لبعض‭ ‬القادة،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬سلمي‮»‬‭ ‬ولكن‭ ‬‮«‬لكي‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬السلام‭ ‬دائما،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحترم‭ ‬مبادئ‮»‬‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التصدي‭ ‬للعدوان‮»‬‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬سوف‭ ‬يكل‭ ‬وسيُسمح‭ ‬لها‭ ‬بالاعتداء‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬دون‭ ‬عواقب‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬سمحنا‭ ‬بتقسيم‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬فهل‭ ‬استقلال‭ ‬الدول‭ ‬سيكون‭ ‬مضمونا؟‭ ‬الجواب‭ ‬هو‭ ‬لا‮»‬‭.‬

MENAFN19092023000055011008ID1107101791

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث