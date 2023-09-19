في انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.. جوتيريتش يحذر من التحديات والكوارث المحيطة بالبشر

وذكّر‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬أمس‭ ‬بالمأساة‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬بمدينة‭ ‬درنة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الليبي‭ ‬جراء‭ ‬الفيضانات‭ ‬والسيول‭ ‬التي‭ ‬اجتاحتها‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬حاصدة‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭ ‬والمفقودين،‭ ‬بعدما‭ ‬جرفت‭ ‬أحياء‭ ‬برمتها‭ ‬وألقت‭ ‬بمئات‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬البحر‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬درنة‭ ‬مثال‭ ‬صارخ‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬والكوارث‭ ‬المحيطة‭ ‬بالبشر‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬برمته‭ ‬يواجه‭ ‬ما‭ ‬وصفها‭ ‬‮«‬بالتهديدات‭ ‬الوجودية‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ‭ ‬والتقنيات‭ ‬‮«‬المدمرة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الكارثة‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬مدينة‭ ‬درنة،‭ ‬وحصدت‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭ ‬جراء‭ ‬العاصفة‭ ‬دانيال،‭ ‬دفعت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تسليط‭ ‬الأضواء‭ ‬على‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬والاحتباس‭ ‬الحراري،‭ ‬وكافة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تهدد‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬لا‭ ‬تلقى‭ ‬آذانا‭ ‬صاغية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬الفاعلة‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسودان‭ ‬فرأى‭ ‬جوتيريش‭ ‬أن‭ ‬البلد‭ ‬ينزلق‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬شاملة‭ ‬ويواجه‭ ‬خطر‭ ‬الانقسام،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أشهر‭.‬

وعن‭ ‬سوريا،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬السلام‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بعيد‭ ‬المنال،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬البلاد‭ ‬أضحت‭ ‬ركاما‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬حث‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬المتعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬وإصلاح‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬وإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬الهيكل‭ ‬المالي‭ ‬الدولي‭.‬

كما‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬المتعدد‭ ‬الأقطاب‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬متعددة‭ ‬الأطراف‭ ‬فعالة‭ ‬وقوية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هيكل‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬يتعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬المتتالية‭ ‬على‭ ‬العالم،‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬تطالب‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬الجنوب‭ ‬بالتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬دبلوماسي‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬كانت‭ ‬كلمة‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويس‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬منتظرة‭. ‬

واعتبر‭ ‬لولا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تكشف‭ ‬عجزنا‭ ‬الجماعي‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬أهداف‭ ‬ومبادئ‭ ‬ميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬لولا‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬حل‭ ‬دائم‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬على‭ ‬الحوار‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوجان‭ ‬الذي‭ ‬أبقت‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬صلاتها‭ ‬بموسكو‭ ‬وكييف‭ ‬خلال‭ ‬النزاع،‭ ‬أنه‭ ‬سيكثّف‭ ‬جهوده‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬للحرب‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭-‬الأوكرانية،‭ ‬لقد‭ ‬جهدنا‭ ‬للإبقاء‭ ‬على‭ ‬أصدقائنا‭ ‬الروس‭ ‬والأوكرانيين‭ ‬حول‭ ‬الطاولة‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬‮«‬أدرك‭ ‬أنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬لبعض‭ ‬القادة،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬سلمي‮»‬‭ ‬ولكن‭ ‬‮«‬لكي‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬السلام‭ ‬دائما،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحترم‭ ‬مبادئ‮»‬‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التصدي‭ ‬للعدوان‮»‬‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬سوف‭ ‬يكل‭ ‬وسيُسمح‭ ‬لها‭ ‬بالاعتداء‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬دون‭ ‬عواقب‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬سمحنا‭ ‬بتقسيم‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬فهل‭ ‬استقلال‭ ‬الدول‭ ‬سيكون‭ ‬مضمونا؟‭ ‬الجواب‭ ‬هو‭ ‬لا‮»‬‭.‬