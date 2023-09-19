طلاب ((القرية)) بلا مواصلات منذ أول يوم دراسي

طلاب ((القرية)) بلا مواصلات منذ أول يوم دراسي
التاريخ
9/19/2023 7:11:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
يعاني أكثر من 23 طالبا من مدرسة الدراز الإعداية للبنين من عدم توفر مواصلات تنقلهم من وإلى المدرسة منذ أول يوم دراسي للعام الحالي، وذلك بعد مرور نحو أسبوعين.
وتحدث أولياء أمور الطلاب – من سكنة مجمع 551 بقرية القرية -عن معاناة أبنائهم اليومية بانتظار وصول الباص في الفترة الصباحية من دون جدوى، وهو ما يؤخر وصولهم إلى المدرسة.
ووجه أولياء الأمور مناشدة إلى وزير التربية والتعليم، محمد بن مبارك جمعة لحل معاناتهم اليومية، كما نقل أولياء الأمور شكواهم إلى برنامج تواصل والجهات المعنية من دون أي نتيجة.
وذكر أولياء الأمور أن الوزارة نقلت أبناءهم هذا العام الدراسي إلى مدرسة الدراز الإعدادية للبنين من دون توفير المواصلات، وكان الطلبة في السابق ينتظمون دراسيا خلال المرحلة الإعدادية في مدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين في البديع، حيث تتوفر المواصلات الرسمية.
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