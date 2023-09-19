طلاب ((القرية)) بلا مواصلات منذ أول يوم دراسي

يعاني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬طالبا‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الدراز‭ ‬الإعداية‭ ‬للبنين‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬مواصلات‭ ‬تنقلهم‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬المدرسة‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬دراسي‭ ‬للعام‭ ‬الحالي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭.‬

وتحدث‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬الطلاب‭ ‬ – من‭ ‬سكنة‭ ‬مجمع‭ ‬551‭ ‬بقرية‭ ‬القرية‭ -‬عن‭ ‬معاناة‭ ‬أبنائهم‭ ‬اليومية‭ ‬بانتظار‭ ‬وصول‭ ‬الباص‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤخر‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭.‬

ووجه‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬مناشدة‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬لحل‭ ‬معاناتهم‭ ‬اليومية،‭ ‬كما‭ ‬نقل‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬شكواهم‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬تواصل‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬نتيجة‭.‬

وذكر‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬نقلت‭ ‬أبناءهم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬إلى‭ ‬مدرسة‭ ‬الدراز‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توفير‭ ‬المواصلات،‭ ‬وكان‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬ينتظمون‭ ‬دراسيا‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الإعدادية‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين‭ ‬في‭ ‬البديع،‭ ‬حيث‭ ‬تتوفر‭ ‬المواصلات‭ ‬الرسمية‭. ‬