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وزيرة التنمية المستدامة تستعرض جهود البحرين في تبني الحلول الرقمية المبتكرة والتزامها في تحقيق الحياد الصفري

9/19/2023 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال مشاركتها في مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة

شاركت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬القمة‭ ‬المعني‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬المنعقد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬18‭-‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭ ‬78‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬



وقد‭ ‬افتتح‭ ‬الجلسة‭ ‬دينيس‭ ‬فرانسيس،‭ ‬رئيس‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭ ‬78‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬فرصة‭ ‬حاسمة‭ ‬لتقييم‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتقييم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬العالم‭ ‬لتحقيقها‭.‬

ثم‭ ‬ألقى‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬كلمة‭ ‬استعرض‭ ‬فيها‭ ‬التحديات‭ ‬العميقة‭ ‬والانقسام‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬العالم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬تحديا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومؤكدًا‭ ‬ضرورة‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬لإنقاذ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والتصدي‭ ‬للتهديد‭ ‬الوجودي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬اعتماد‭ ‬الإعلان‭ ‬السياسي‭ ‬والذي‭ ‬يؤكد‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتنفيذ‭ ‬الفعال‭ ‬لخطة‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الواردة‭ ‬فيها،‭ ‬وعدم‭ ‬ترك‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬خلف‭ ‬الركب،‭ ‬ويقر‭ ‬بأن‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الفقر‭ ‬هو‭ ‬التحدي‭ ‬العالمي‭ ‬الأكبر،‭ ‬وبأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬يشكل‭ ‬تحدياً‭ ‬كبيراً،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬التخفيف‭ ‬والتكيف‭. ‬كما‭ ‬يلتزم‭ ‬الإعلان‭ ‬السياسي‭ ‬بإنهاء‭ ‬الفقر،‭ ‬ومكافحة‭ ‬عدم‭ ‬المساواة،‭ ‬وبناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬شاملة،‭ ‬وحماية‭ ‬الكوكب‭ ‬وموارده‭ ‬الطبيعية‭.‬

كما‭ ‬شاركت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬للقادة،‭ ‬التابعة‭ ‬لمؤتمر‭ ‬القمة‭ ‬المعني‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬بمقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬السياسات‭ ‬المتكاملة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ78‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

قدمت‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬التزاماتها‭ ‬الطوعية‭ ‬لتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬والتزام‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري،‭ ‬وأكدت‭ ‬‮«‬أننا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ننتهز‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لإبراز‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التام‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬سريعة‭ ‬وتحويلية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تأتي‭ ‬استكمالا‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬رصده‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬والتزامات‭ ‬وطنية‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الاستعراض‭ ‬الوطني‭ ‬الطوعي‭ ‬الثاني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬السياسي‭ ‬الرفيع‭ ‬المستوى‭ ‬المعني‭ ‬بالتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

‭ ‬وارتكزت‭ ‬الالتزامات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬الكلمة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أنظمة‭ ‬البيانات‭ ‬والقدرة‭ ‬الإحصائية‭ ‬الوطنية،‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمويل‭ ‬المستدام،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬لدعم‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬والتنموي‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬التقت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ريم‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬الهاشمي‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬القمة‭ ‬المعني‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭.‬

‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والممارسات‭ ‬الفضلى،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬خطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لعام‭ ‬2030‭ ‬وأهدافها‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬

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