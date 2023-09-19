الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور

الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور
التاريخ
9/19/2023 7:11:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رام شاندرا بوديل رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده، أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رام شاندرا بوديل رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى السيد بوشبا كمال داهال رئيس وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية.
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