لجنة ((المرأة في التكنولوجيا المالية)) تناقش برامجها القادمة

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقترحات‭ ‬أبرزها‭: ‬متابعة‭ ‬تطوير‭ ‬مشاركة‭ ‬الفتيات‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الفني‭ ‬والمهني‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص،‭ ‬والتوعية‭ ‬بالحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬لدعم‭ ‬مشاريع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مساهمة‭ ‬المرأة‭ ‬والترويج‭ ‬لقصص‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وإعداد‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬تتضمن‭ ‬مؤشرات‭ ‬تفصيلية‭ ‬للتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

واستعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬أبرز‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬الداعمة‭ ‬لمشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وعرض‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬استفادة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬حاضنات‭ ‬ومسرعات‭ ‬الأعمال‭ ‬والبرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬لمجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬