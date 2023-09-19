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لجنة ((المرأة في التكنولوجيا المالية)) تناقش برامجها القادمة

9/19/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‮»‬‭ ‬اجتماع‭ ‬عمل‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬المجلس‭ ‬جرى‭ ‬خلاله‭ ‬استعراض‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة،‭ ‬وأوليات‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تنافسية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استدامة‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقترحات‭ ‬أبرزها‭: ‬متابعة‭ ‬تطوير‭ ‬مشاركة‭ ‬الفتيات‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الفني‭ ‬والمهني‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص،‭ ‬والتوعية‭ ‬بالحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬لدعم‭ ‬مشاريع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مساهمة‭ ‬المرأة‭ ‬والترويج‭ ‬لقصص‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وإعداد‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬تتضمن‭ ‬مؤشرات‭ ‬تفصيلية‭ ‬للتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

واستعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬أبرز‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات‭ ‬الداعمة‭ ‬لمشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وعرض‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬استفادة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬حاضنات‭ ‬ومسرعات‭ ‬الأعمال‭ ‬والبرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬لمجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

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