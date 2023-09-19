لجنة ((المرأة في التكنولوجيا المالية)) تناقش برامجها القادمة

لجنة ((المرأة في التكنولوجيا المالية)) تناقش برامجها القادمة
التاريخ
9/19/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة «المرأة في مجال التكنولوجيا المالية» اجتماع عمل برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة وذلك بمقر المجلس جرى خلاله استعراض جهود اللجنة خلال الفترة السابقة، وأوليات العمل خلال المرحلة القادمة، وذلك في إطار عمل اللجنة على تحقيق التوازن بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا المالية بما يعزز من تنافسية مملكة البحرين على الخارطة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استدامة مشاركة المرأة البحرينية في هذا القطاع.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المقترحات أبرزها: متابعة تطوير مشاركة الفتيات في التعليم الفني والمهني بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، والتوعية بالحلول التمويلية لدعم مشاريع التكنولوجيا المالية، والاستمرار في تسليط الضوء على مساهمة المرأة والترويج لقصص النجاح في هذا المجال، وإعداد قاعدة بيانات تتضمن مؤشرات تفصيلية للتوازن بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا المالية.
واستعرضت اللجنة أبرز البرامج والفعاليات الداعمة لمشاركة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية التي نفذتها عدد من مؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وعرض حول مدى استفادة المرأة البحرينية من حاضنات ومسرعات الأعمال والبرامج والمبادرات الداعمة لمجال التكنولوجيا المالية.
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