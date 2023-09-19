مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية يستعرض تقريرا عن تطوير أعمال الجائزة على مدار 15 عاما

واستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬المذكرات‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬بنود‭ ‬جدول‭ ‬أعماله،‭ ‬واطلع‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للجائزة‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬أعمال‭ ‬جائزة‭ ‬عيسى‭ ‬لخدمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للدورة‭ ‬السادسة‭ ‬خلال‭ ‬15‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع،‭ ‬والكشف‭ ‬بميدان‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ومنها‭ ‬وسائل‭ ‬حضور‭ ‬الجائزة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭ ‬وتكليف‭ ‬شركة‭ ‬اختصاص‭ ‬عالمية‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الإشهار‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية،‭ ‬وتطوير‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وإنشاء‭ ‬قاعدة‭ ‬معلومات‭ ‬متطورة‭ ‬بمجمل‭ ‬ما‭ ‬أنجز‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬خلال‭ ‬الدورات‭ ‬السابقة‭.‬

كما‭ ‬تدارس‭ ‬المجلس‭ ‬نتائج‭ ‬إعلان‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة‭ ‬للدورة‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬والعربية‭ ‬والعالمية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للاتصال‭ ‬الوطني،‭ ‬وإنتاج‭ ‬فيلم‭ ‬تعريفي‭ ‬قصير‭ ‬عن‭ ‬الجائزة‭ ‬للعرض‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الطيران‭.‬

كما‭ ‬أحيط‭ ‬المجلس‭ ‬علمًا‭ ‬بمشاركة‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدوري‭ ‬لمجلس‭ ‬أمناء‭ ‬منتدى‭ ‬الجوائز‭ ‬العربية،‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬بعمان‭ ‬الأردن،‭ ‬كما‭ ‬كلف‭ ‬المجلس‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للجائزة‭ ‬بتوسيع‭ ‬مشاركة‭ ‬جائزة‭ ‬عيسى‭ ‬لخدمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬ديهاد‮»‬‭ ‬الدولي‭ ‬للإغاثة‭ ‬بدبي‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2024‭. ‬