مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية يستعرض تقريرا عن تطوير أعمال الجائزة على مدار 15 عاما

مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية يستعرض تقريرا عن تطوير أعمال الجائزة على مدار 15 عاما
التاريخ
9/19/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، بقصر القضيبية، أمس، الاجتماع السابع للدورة الرابعة لمجلس أمناء الجائزة (22 – 2025)، بحضور ومشاركة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وكامل أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس المذكرات المدرجة ضمن بنود جدول أعماله، واطلع على تقرير الأمانة العامة للجائزة بشأن تطوير أعمال جائزة عيسى لخدمة الإنسانية للدورة السادسة خلال 15 عامًا من العمل المتواصل في الاستطلاع، والكشف بميدان الأعمال الإنسانية، ومنها وسائل حضور الجائزة على الساحة العالمية وتكليف شركة اختصاص عالمية لتوسيع نطاق الإشهار على الساحة الدولية، وتطوير الموقع الإلكتروني، وإنشاء قاعدة معلومات متطورة بمجمل ما أنجز من الأعمال خلال الدورات السابقة.
كما تدارس المجلس نتائج إعلان فتح باب الترشح لنيل الجائزة للدورة السادسة في وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بالتعاون مع مركز البحرين للاتصال الوطني، وإنتاج فيلم تعريفي قصير عن الجائزة للعرض على خطوط الطيران.
كما أحيط المجلس علمًا بمشاركة الأمانة العامة في الاجتماع الدوري لمجلس أمناء منتدى الجوائز العربية، الذي سيعقد خلال شهر أكتوبر القادم بعمان الأردن، كما كلف المجلس الأمانة العامة للجائزة بتوسيع مشاركة جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في معرض «ديهاد» الدولي للإغاثة بدبي في أبريل 2024.
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