وزارة الخارجية: إطلاق النسخة الأولى لبرنامج زمالة مركز استهداف تمويل الإرهاب

‭ ‬ويعد‭ ‬برنامج‭ ‬الزمالة‭ ‬برنامجًا‭ ‬دوليًا‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬ممثلي‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬السبع،‭ ‬وهي‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬مستقطبًا‭ ‬المتمرسين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وخاصةً‭ ‬العقوبات‭ ‬المالية‭ ‬المستهدفة،‭ ‬والسياسات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمكافحة‭ ‬تمويل‭ ‬الارهاب،‭ ‬واستشراف‭ ‬المخاطر،‭ ‬والتنسيق‭ ‬الوطني‭ ‬الاستخباراتي،‭ ‬والتحقيق‭ ‬والتحليل‭ ‬المالي‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬أكدت‭ ‬السفير‭ ‬نانسي‭ ‬عبدالله‭ ‬جمال‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمركز‭ ‬استهداف‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬تأتي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬للأهمية‭ ‬القصوى‭ ‬التي‭ ‬توليها‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬لتوفير‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬عبر‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والخبرات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬حول‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستويات‭ ‬التمثيل‭ ‬في‭ ‬محافل‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتمويله،‭ ‬والذي‭ ‬يعزز‭ ‬التزامها‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬توصيات‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬المالي‭ (‬ FATF ‭). ‬

‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬الحكومات‭ ‬لرفع‭ ‬الأداء‭ ‬التكاملي‭ ‬عبر‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬والتمكين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالممارسات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬ومنع‭ ‬مصادر‭ ‬ومنافذ‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭. ‬

‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬جولات‭ ‬البرنامج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ومكتب‭ ‬مكافحة‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬والجرائم‭ ‬المالية‭ ‬ومكتب‭ ‬مراقبة‭ ‬الأصول‭ ‬الأجنبية‭ ‬وشبكة‭ ‬إنفاذ‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬الأمريكية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المختصة‭.‬

‭ ‬وتعتبر‭ ‬الزمالة‭ ‬أداة‭ ‬وصل‭ ‬لبناء‭ ‬شبكة‭ ‬إقليمية‭ ‬المنهج‭ ‬دولية‭ ‬الإنفاذ‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التواصل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬المنطقة‭ ‬ومحيطها‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬والأنشطة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬وممولوها‭ ‬لضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعقب‭ ‬والاستهداف‭ ‬والتنفيذ‭. ‬