Wednesday, 20 September 2023 05:11 GMT

وزارة الخارجية: إطلاق النسخة الأولى لبرنامج زمالة مركز استهداف تمويل الإرهاب

9/19/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلقت‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬زمالة‭ ‬مركز‭ ‬استهداف‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ (‬ TFTC ‭) ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬واشنطن‭ ‬بمشاركة‭ ‬وفد‭ ‬وطني‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬خبراء‭ ‬يمثلون‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬بملفات‭ ‬مكافحة‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬منها‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ومصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭. ‬

‭ ‬ويعد‭ ‬برنامج‭ ‬الزمالة‭ ‬برنامجًا‭ ‬دوليًا‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬ممثلي‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬السبع،‭ ‬وهي‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬مستقطبًا‭ ‬المتمرسين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬وخاصةً‭ ‬العقوبات‭ ‬المالية‭ ‬المستهدفة،‭ ‬والسياسات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمكافحة‭ ‬تمويل‭ ‬الارهاب،‭ ‬واستشراف‭ ‬المخاطر،‭ ‬والتنسيق‭ ‬الوطني‭ ‬الاستخباراتي،‭ ‬والتحقيق‭ ‬والتحليل‭ ‬المالي‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬أكدت‭ ‬السفير‭ ‬نانسي‭ ‬عبدالله‭ ‬جمال‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمركز‭ ‬استهداف‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬تأتي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬للأهمية‭ ‬القصوى‭ ‬التي‭ ‬توليها‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬لتوفير‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬عبر‭ ‬تبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والخبرات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬حول‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستويات‭ ‬التمثيل‭ ‬في‭ ‬محافل‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتمويله،‭ ‬والذي‭ ‬يعزز‭ ‬التزامها‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬توصيات‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬المالي‭ (‬ FATF ‭). ‬

‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬الحكومات‭ ‬لرفع‭ ‬الأداء‭ ‬التكاملي‭ ‬عبر‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬والتمكين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالممارسات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬ومنع‭ ‬مصادر‭ ‬ومنافذ‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭. ‬

‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬جولات‭ ‬البرنامج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ومكتب‭ ‬مكافحة‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬والجرائم‭ ‬المالية‭ ‬ومكتب‭ ‬مراقبة‭ ‬الأصول‭ ‬الأجنبية‭ ‬وشبكة‭ ‬إنفاذ‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬الأمريكية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المختصة‭.‬

‭ ‬وتعتبر‭ ‬الزمالة‭ ‬أداة‭ ‬وصل‭ ‬لبناء‭ ‬شبكة‭ ‬إقليمية‭ ‬المنهج‭ ‬دولية‭ ‬الإنفاذ‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التواصل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬المنطقة‭ ‬ومحيطها‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬والأنشطة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬وممولوها‭ ‬لضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التعقب‭ ‬والاستهداف‭ ‬والتنفيذ‭. ‬

MENAFN19092023000055011008ID1107101785

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث