وزير الخارجية يجتمع مع نظيرته البلغارية
التاريخ
9/19/2023 7:11:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك امس، مع ماريا غابرييل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بلغاريا، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية بلغاريا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية خدمةً للمصالح المشتركة، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري المدير العام لشؤون وزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
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