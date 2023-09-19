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بحث تعزيز علاقات الصداقة بين البحرين وكل من الأرجنتين وغامبيا

9/19/2023 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك،‭ ‬مع‭ ‬سانتياغو‭ ‬أندريس‭ ‬كافييرو‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والتجارة‭ ‬الدولية‭ ‬والعبادة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الأرجنتين‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيزها‭ ‬وتنميتها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬ويعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وقع‭ ‬الوزيران‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬حول‭ ‬المشاورات‭ ‬السياسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬لتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بينهما‭.‬

‭ ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدلله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬الأرجنتين‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭.‬

كما‭ ‬اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك،‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬جالو‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬غامبيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬غامبيا،‭ ‬وتدارس‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬ويحقق‭ ‬الخير‭ ‬والنفع‭ ‬لشعبي‭ ‬البلدين،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬


‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السفير‭ ‬جمال‭ ‬فارس‭ ‬الرويعي‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭. ‬

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