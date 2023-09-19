بحث تعزيز علاقات الصداقة بين البحرين وكل من الأرجنتين وغامبيا

بحث تعزيز علاقات الصداقة بين البحرين وكل من الأرجنتين وغامبيا
التاريخ
9/19/2023 7:11:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، مع سانتياغو أندريس كافييرو وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الأرجنتين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبهذه المناسبة، وقع الوزيران على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين البلدين، لتعزيز علاقات التعاون المشترك بينهما.
حضر الاجتماع الشيخ عبدلله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الأرجنتين المقيم في واشنطن، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
كما اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمس مع محمد جالو نائب رئيس جمهورية غامبيا، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية غامبيا، وتدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على كافة المستويات بما يلبي المصالح المشتركة ويحقق الخير والنفع لشعبي البلدين، إضافةً إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
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